"Dovevo dire qualcosa"

J.K Rowling, polemica su Twitter per alcune affermazioni sui trans

Nell’articolo si spiega che il 78% dei giovani transgender e non binari ha dichiarato di essere stato discriminato a causa della sua identità di genere. "È chiaro che dobbiamo fare di più per supportare le persone transgender e non binarie, non invalidare le loro identità e non causare ulteriori danni", ha scritto l’attore. Radcliffe ha spiegato che non poteva fare a meno di parlare, nonostante questo significasse entrare in polemica con l’autrice dei libri che hanno determinato il suo successo: "Come persona onorata di lavorare al Trevor Project nell'ultimo decennio, e come essere umano, mi sento in dovere di dire qualcosa in questo momento".

"Non perdete ciò che è prezioso di quei libri"

Poi Radcliffe si è rivolto a tutti i fan di Harry Potter, ai quali ha scelto di parlare direttamente: "A tutte le persone che ora sentono che la loro esperienza con i libri è stata offuscata o diminuita, sono profondamente dispiaciuto per il dolore che questi commenti vi hanno causato". "Spero davvero - ha scritto l'attore - che non perderete del tutto ciò che per voi è stato prezioso in queste storie. Se questi libri vi hanno insegnato che l'amore è la forza più forte dell'universo, capace di vincere qualsiasi cosa; se vi hanno insegnato che la forza si trova nella diversità e che le idee dogmatiche di purezza portano all'oppressione dei gruppi più vulnerabili; se avete pensato che un determinato personaggio potesse essere fluido, trans, non binario, oppure gay o bisessuale; se avete trovato qualcosa in queste storie che vi ha aiutato in qualche momento della vostra vita, tutto questo resta tra voi e il libro che avete letto, ed è sacro. E secondo me nessuno può toccarlo. Significa per voi quel che significa per voi e spero che questi commenti non lo contaminino troppo".

La vicenda

Sabato scorso J.K. Rowling aveva pubblicato diversi tweet a proposito delle persone trans che avevano generato una forte polemica. "Se il sesso non è reale, non c'è attrazione per lo stesso sesso – aveva scritto l’autrice di Harry Potter in uno dei post -. Se il sesso non è reale, la realtà vissuta dalle donne a livello globale viene cancellata. Conosco e amo le persone trans, ma cancellare il concetto di sesso rimuove la capacità di molti di discutere in modo significativo delle loro vite. Non è odio dire la verità. L'idea che le donne come me, che sono state empatiche per le persone trans da decenni, alle quali sono vicine perché sono vulnerabili allo stesso modo delle donne, vale a dire, alla violenza maschile, dire che le donne come me odiano le persone trans perché pensano che il sesso sia reale è un'assurdità".