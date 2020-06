L’autrice di Harry Potter J.K. Rowling finisce al centro di una polemica sulle persone transessuali per una serie di tweet che sono stati definiti transfobici. Come ha ricostruito Variety , tutto è cominciato da un commento della scrittrice a un articolo pubblicato su Devex in cui si proponeva di “creare un mondo post-COVID-19 più equo per le persone che hanno le mestruazioni”. “Persone che hanno le mestruazioni”, è una locuzione scelta per superare il concetto di donna legato esclusivamente alla sfera biologica, nel rispetto della fluidità di genere. Ma l'espressione non è piaciuta a J.K. Rowling.

Le risposte della scrittrice a chi l'ha attaccata

La scrittrice ha continuato a rispondere alle polemiche su Twitter ribadendo la sua posizione: "Se il sesso non è reale, non c'è attrazione per lo stesso sesso – ha scritto Rowling - Se il sesso non è reale, la realtà vissuta delle donne a livello globale viene cancellata. Conosco e amo le persone trans, ma cancellare il concetto di sesso rimuove la capacità di molti di discutere in modo significativo delle proprie vite. Non è odio dire la verità ". Poi l'autrice si è difesa dalle accuse di odio verso le persone trans: "L'idea che donne come me, che sono state empatiche nei confronti delle persone per decenni, che sono vicine alle altre realtà vulnerabili allo stesso modo delle donne - vale a dire, alla violenza maschile – possano "odiare" le persone trans perché pensano che il sesso sia reale è un'assurdità". Poi ancora in un altro post: “La mia vita è stata plasmata dall'essere femmina. Non credo sia odioso dirlo”.

Glaad accusa Rowling: "Non ci sono scuse per colpire le persone trans"

Anche l'organizzazione per i diritti Lgbtq+ Glaad ha risposto ai commenti della scrittrice, accusandola di essersi allineata a un'ideologia che "distorce volontariamente i fatti sull'identità di genere e le persone che sono trans. Nel 2020 non ci sono scuse per colpire le persone trans". Anthony Ramos, il presidente di Glaad, ha poi spiegato: “J.K. Rowling, i cui libri hanno dato ai bambini la speranza di poter lavorare insieme per creare un mondo migliore, si è ora allineata con un'ideologia anti-scienza che nega l'umanità di base delle persone transgender. Gli uomini trans, le donne trans e le persone non binarie non sono una minaccia, e dire il contrario significa metterli a rischio. È il momento per tutti coloro che conoscono e supportano le persone trans di parlare e sostenere il loro diritto fondamentale di essere trattati in modo equo”.