Star Trek: Strange New Worlds, si farà la quinta e ultima stagione

Giovedì 12 giugno Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha annunciato che la serie tv Star Trek: Strange New Worlds sarà rinnovata per una quinta e ultima stagione. La piattaforma di streaming ha diffuso la notizia più di un mese prima del debutto della terza stagione dello show, che avverrà il 17 luglio. La stagione conclusiva sarà composta da sei episodi, mentre le quattro stagioni precedenti conterranno dieci episodi ciascuna. I produttori esecutivi Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers e Alex Kurtzman hanno dichiarato di essere “profondamente grati a Paramount+ per l’opportunità di completare la nostra missione di cinque stagioni, proprio come l’avevamo immaginata, insieme al nostro straordinario cast e alla nostra troupe”. Hanno proseguito: “Fin dall’inizio, Strange New Worlds si è prefissata di onorare ciò che Star Trek ha sempre rappresentato: curiosità sconfinata, speranza e la convinzione che un futuro migliore sia possibile. E ai fan appassionati che si sono coraggiosamente uniti a noi in questo viaggio: grazie. Con altre tre stagioni spettacolari davanti a voi da vedere e apprezzare, quest’avventura è tutt’altro che finita”. La quinta stagione non arriverà in streaming prima di un periodo che si ipotizza possa essere lungo almeno un paio d’anni, mentre la quarta stagione è attualmente in produzione e se ne prevede il debutto non prima della metà o della fine del 2026.

LA SERIE PREQUEL La serie prequel Star Trek: Strange New Worlds è ambientata negli anni in cui il Capitano Christopher Pike (Anson Mount) guidava la USS Enterprise, prima che James T. Kirk (nella nuova serie interpretato da Paul Wesley) ne prendesse il comando, come racconta la serie originale degli anni Sessanta Star Trek. Proprio lì, Pike era stato presentato come un uomo sfigurato e paralizzato, mentre in Strange New Worlds, pur consapevole del suo tragico destino, continua a percorrere la strada del capitano dell'Enterprise. Goldsman, Myers e Kurtzman hanno affermato che la serie si concluderà "proprio come l'avevamo immaginata" e quindi, con ogni probabilità, potrebbe affrontare le cause dell'incidente di Pike. Non è tuttavia ancora chiaro il momento del verificarsi di un simile evento rispetto al finale, soprattutto in considerazione del numero ridotto di episodi della quinta stagione.