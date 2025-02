Morto a 51 anni Roberto Orci, sceneggiatore e produttore di Star Trek

Roberto Orci, scrittore e produttore dietro i reboot di fine anni Duemila di Star Trek e Transformers, nonché creatore di Fringe, è morto nella sua casa di Los Angeles per una malattia renale, all'età di 51 anni.

Chi era Roberto Orci

Insieme ad Alex Kurtzman, Roberto Orci ha co-scritto progetti tra cui Transformers del 2007 e Star Trek del 2009. Ma ha anche lavorato al franchise di Now You See Me, a Ender's Game e a The Amazing Spider-Man 2, contribuendo inoltre alla sceneggiatura di Mission Impossible 3. Per quanto riguarda la TV, Orci e Kurtzman hanno sviluppato il reboot del 2010 di Hawaii Five-0, andato in onda per oltre 200 episodi, e hanno creato la serie tv Fringe per Fox.

Nato in Messico, Orci ha frequentato la Crossroads School di Los Angeles, dove ha incontrato il collega poi diventato socio Alex Kurtzman. I due hanno continuato a collaborare a numerosi progetti, iniziando con la scrittura di sceneggiature per Hercules e diventando showrunner a soli 24 anni. Hanno poi scritto per Alias di J.J. Abrams, e hanno firmato il successo sci-fi di Fringe, in onda per cinque stagioni.