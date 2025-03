Andrea Pucci, dopo il malore rimanda le date del tour. Il post

Andrea Pucci rimanda le date del tour dopo il malore che lo ha colpito sul palco durante una delle sue esibizione. Il comico sui social ha così commentato l'accaduto: "Non sto benissimo, devo fare dei controlli". L'attore e cabarettista ha avuto un malore a Forlì, sul palco del teatro PalaGalassi: il suo show "30 anni… e non sentirli" dopo mezz'ora è stato interrotto e l'artista ha detto: "Non mi sento molto bene, non riesco a proseguire". A seguire, su Instagram, il videomessaggio in cui ringrazia i fan e rilascia informazioni sul recupero delle date.

Le parole dell'artista e le nuove date del tour

Grazie di cuore a tutti dei bei messaggi❤️vi lascio qui sotto le informazioni riguardanti i recuperi delle date:



📆 La data di ieri sera verrà recuperata in data 31/10/25 presso il Gran Teatro PalaGalassi di Forlì

📆 Le date del 1 - 2 Aprile verranno recuperate rispettivamente in data 4 - 5 Giugno 2025 presso il Teatro Repower di Assago (MI)

📆 Le date del 8 - 9 Aprile verranno recuperate rispettivamente in data 18 - 19 Giugno presso il Teatro Repower di Assago (MI)



⚠️I biglietti già acquistati rimangono validi, seguirà comunicazione da parte di TicketOne.