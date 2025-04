Gangs of Milano, le anticipazioni degli ultimi episodi

Itre protagonisti uniti in un’ultima, rischiosissima impresa, per poi andare via insieme e lasciarsi tutto alle spalle. Il Blocco, la Misa e la Kasba contro Lorenzo: lo scontro finale è alle porte. E domenica 13 aprile in prima serata su Sky Cinema BÈN DÀN – GANGS OF MILANO, director’s cut del sesto episodio con Salmo, Elisa Wong e Alessandro Borghi

I NUOVI EPISODI Tutto sembra perduto e le minacce alla Misa sono sempre più pressanti. Bea, Mahdi e Ludo studiano un piano per vendicarsi di Lorenzo: è l’ultima impresa, poi andranno via insieme. Devono riuscire ad entrare in possesso del carico di droga per poi venderla a un compratore agganciato da Ludo e lasciarsi tutto alle spalle. Ma Lorenzo non si fa sorprendere e rapisce Bea per riprendere il controllo della situazione. Snake e Zak decidono di dare una mano a Ludo e Mahdi: la battaglia finale è alle porte, è ora di regolare i conti una volta per tutte. Ma qualcosa va storto e il caos prende il sopravvento portando a conseguenze terribili.

BÈN DÀN – GANGS OF MILANO Su Sky Cinema questo venerdì 11 aprile in access e domenica 13 aprile in prima serata l’inedita extended version del sesto episodio della serie, Bèn Dàn – Gangs of Milano, già presentato a dicembre al Noir in Festival di Milano. Interamente dedicato a Snake, il personaggio interpretato da Salmo, questo episodio è una storia verticale che vede nel cast anche Elisa Wong e Alessandro Borghi. In questo esclusivo capitolo, Snake è un latitante ricercato dalla polizia per un tentato omicidio. Si è nascosto in una città-palazzo, un alveare di appartamenti e attività commerciali gestito da una comunità cinese. Vive nell’attesa che Arturo (Alessandro Borghi), un pregiudicato della stessa comunità, riesca a procurargli un passaporto nuovo con cui cancellare il suo passato e fuggire con una nuova identità. Ad intralciare il suo piano l’incontro con Li (Lisa Wong), vicina di casa coinvolta in un regolamento di conti criminale. Snake le offre aiuto, e i due finiscono per innamorarsi. Le cose si complicano e Snake dovrà decidere se rinunciare alla sua unica possibilità di lasciare per sempre la città-palazzo in cui aveva trovato rifugio e cambiare vita, o aiutare Li...