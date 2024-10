Star Trek: Strange New Worlds, il teaser della terza stagione

Star Trek: Strange New Worlds arriverà prossimamente su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q). Inoltre, la serie TV è stata rinnovata anche per una quarta stagione

Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q) ha condiviso un teaser della prossima stagione di Star Trek: Strange New Worlds in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming.

Star Trek: Strange New Worlds, il teaser

Dopo gli ottimi riscontri ottenuti dalle prime due stagioni, Paramount+ ha pubblicato immagini inedite dei nuovi episodi, visibili in apertura. Come riportato da Deadline, la piattaforma di streaming ha offerto uno sguardo inedito sulla produzione in arrivo prossimamente. La serie TV è già stata rinnovata per una quarta stagione.