Un film Minecraft, Jack Black in sala ricorda come comportarsi

Jack Black ha fatto una sorpresa ad alcuni spettatori di Un film Minecraft, la pellicola che sta conquistando il botteghino mondiale. L’attore, interprete del personaggio Steve, è apparso prima della proiezione del lavoro in una sala cinematografica americana ricordando le regole da tenere durante la visione.

un film minecraft, jack black: “non si lanciano popcorn”

Grande festa per alcuni fortunati. Prima dell’inizio della proiezione di Un film Minecraft, Jack Black ha fatto il suo ingresso in sala lasciando il pubblico di stucco. L’attore ha ricordato il divieto di lanciare popcorn facendo riferimento al recente fenomeno virale che ha visto alcuni spettatori gettare in aria i contenitori degli snack durante una specifica scena della pellicola.

L’attore ha poi scherzato aggiungendo di non dover lanciare nemmeno alcun chicken jockey, uno dei personaggi della pellicola. Pubblico in visibilio.