Un film Minecraft e il trend Chicken Jockey che preoccupa i cinema

L’uscita del tanto atteso adattamento cinematografico del videogame cult Minecraft, la pellicola intitolata Un film Minecraft, ha acceso gli entusiasmi del pubblico, ma ha anche generato una serie di comportamenti scomposti e problematici in numerose sale, in particolare tra i più giovani.

Il lungometraggio ispirato al videogioco targato Mojang Studios sta infatti scatenando il caos: le sale cinematografiche sono in allerta contro il trend virale del cosiddetto “chicken jockey”. Si tratta di una moda esplosa su TikTok che ha trasformato alcune proiezioni in veri e propri momenti di delirio collettivo, costringendo diversi cinema tra Regno Unito e Stati Uniti a reagire con decisione. La risposta è stata severa: chi disturba, sarà espulso.

Tutto ha avuto origine da un momento specifico del film in cui Jack Black, di fronte alla scena di un baby zombie in sella a una gallina, esclama: “Chicken jockey!”. Quella battuta, diventata immediatamente iconica per gli utenti di TikTok, ha dato vita a una vera e propria tendenza. In breve tempo, migliaia di giovani hanno iniziato a replicare l’esclamazione durante le proiezioni del film, scatenando grida, applausi fuori luogo e lanci di popcorn, trasformando il cinema in qualcosa di simile a un’arena caotica. In molte città britanniche e statunitensi, la situazione è rapidamente degenerata.

La reazione delle sale: politiche severe e avvertimenti pubblici Di fronte all'ondata di disordini, le direzioni dei cinema hanno deciso di non restare a guardare. Come riporta nelle ultime ore il quotidiano inglese The Guardian, alcune catene britanniche, tra cui Cineworld a Witney, il Radway di Sidmouth e diversi multisala Reel, hanno adottato una posizione dura, affiggendo avvisi ben visibili con avvertimenti rivolti al pubblico. A Newtown, nel Galles, il Regent Cinema ha optato per una politica di "tolleranza zero", rendendo chiara l'intenzione di interrompere qualsiasi proiezione in presenza di atteggiamenti irrispettosi. Secondo quanto riportato da un altro quotidiano inglese, il Powys County Times, un testimone presente a una proiezione ha paragonato il comportamento degli spettatori a quello degli animali in uno zoo, affermando: "Onestamente, ho visto scimmie allo zoo di Chester comportarsi in modo più civile di quanto visto lì." Una dichiarazione che riflette l'esasperazione crescente di molti spettatori che desiderano semplicemente godersi il film in tranquillità. Il Cineworld di Witney - così come tantissime altre sale di Usa e Uk - ha precisato che chiunque verrà colto a disturbare sarà immediatamente allontanato dalla sala, senza alcun diritto al rimborso. Il Radway, invece, ha usato i social per comunicare che qualsiasi partecipazione al trend legato a A Minecraft Movie sarà sanzionata con l'espulsione. Il cinema Reel di Rochdale, dal canto suo, ha dichiarato apertamente che, in caso di necessità, non esiterà a chiamare le forze dell'ordine.

Tentativi di compromesso: proiezioni speciali per i fan Non tutte le sale, però, hanno risposto con durezza assoluta. Alcune, come la catena Cineworld, hanno cercato di gestire il fenomeno con maggiore flessibilità, organizzando eventi speciali nel fine settimana. In queste proiezioni "libere", sarà possibile travestirsi da personaggi di Minecraft e interagire in modo più esuberante con la visione del film, incluso il celebre grido "chicken jockey!". Tuttavia, anche in queste occasioni, sono previsti limiti chiari al comportamento: "Niente caos, solo sano divertimento", recita il comunicato diffuso per gli eventi del 13 aprile in formato 4DX, dove sedili in movimento e effetti visivi rendono ancora più necessario mantenere ordine e sicurezza.

Negli Stati Uniti il trend sfocia nel vandalismo Oltreoceano la situazione ha assunto contorni ancora più preoccupanti. Negli Stati Uniti, infatti, il trend è sfociato nel vandalismo. Presso il Township Theatre di Washington, nel New Jersey, un gruppo di adolescenti ha provocato danni alla struttura durante una proiezione, portando la direzione a vietare l'ingresso a chiunque non sia accompagnato da un adulto. Un portavoce del cinema ha invitato i genitori a discutere con i propri figli del comportamento tenuto quella sera, sottolineando la gravità degli atti compiuti. Tuttavia va sottolineato come non tutte le proiezioni degenerino, chiaramente. Nonostante la viralità del trend, non tutte le sale hanno registrato disordini. Inoltre in Italia per adesso non si registrano lamentele così marcate come in Gran Bretagna e negli Usa.

Il regista del film non condanna il trend, anzi… Jared Hess, regista del film, non si dice affatto contrario né contrariato di fronte al fenomeno virale del "chicken jockey", anzi. Sembra aver compreso lo spirito del fenomeno, stando alle sue parole: "È stato tutto così folle. È stato troppo divertente. La gente mi manda questi tipi di discorsi esilaranti che molti adolescenti fanno prima dell'inizio del film". Hess, come ha dichiarato sui suoi canali social, è rimasto sveglio fino a tarda notte a vedere i video. Il cineasta ha anche commentato anche lo spiacevole episodio che ha visto coinvolta anche la polizia: "È strano quando ti stai divertendo troppo e arrivano i poliziotti. È perché alla fine si tratta letteralmente solo di applausi e lancio di pop-corn. Ed è incredibile che chiamino la polizia per dei pop-corn".

Il difficile rapporto tra TikTok e le sale cinematografiche Questo non è il primo caso in cui TikTok influenza negativamente l'esperienza cinematografica. Già nel 2022, un trend ispirato al film Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo (titolo originale: Minions: The Rise of Gru) aveva spinto diversi cinema del Regno Unito a vietare l'accesso a gruppi di ragazzi in costume, dopo che numerosi spettacoli erano stati disturbati da urla e comportamenti inappropriati.