Un film Minecraft, da McDonald’s un concorso per gli appassionati

M come Minecraft. M come McDonald’s. In occasione dell’uscita del film “Un film Minecraft” , nelle sale a partire da oggi, McDonald’s porterà gli appassionati di tutte le età attraverso un viaggio speciale alla scoperta dell’universo cinematografico del film ispirato a uno dei videogiochi più popolari al mondo.

Una box per gli appassionati

Da anni, spiegano da McDonald’s, i fan di Minecraft “manifestano la loro passione per la catena di ristoranti, costruendo repliche dettagliate degli archi dorati e dei suoi iconici prodotti, arrivando a creare interi ristoranti”. In particolare, dal 2 al 20 aprile McDonald’s propone un concorso “instant win” grazie al quale i clienti potranno concorrere alla vincita di una box con una collezione completa dedicata alla sinergia tra McDonald’s e Minecraft. Si tratta di sei personaggi e oggetti collezionabili e carte abbinate per sbloccare nuove skin di gioco: tra questi Grimace Egg, Zombie Hamburglar, Birdie Wings, Fry Helmet, Soda Potion e Big Mac Crystal. Ogni oggetto è accompagnato da una carta corrispondente con un codice che i fan possono scansionare per sbloccare la skin esclusiva nel Marketplace di Minecraft.