Un Film Minecraft, il trailer del film con Jason Momoa e Jack Black

Così, con Un Film Minecraft, Black consolida il suo status di attore di riferimento per i registi che vogliono portare i videogiochi sul grande schermo. Prima della pellicola con Momoa, infatti, ha recitato in Super Mario Bros. - Il Film , Jumanji: The Next Level e Borderlands. Momoa, invece, è noto per i franchise di successo Aquaman, Dune e Fast & Furious.

Una preparazione da Oscar

Di recente, nel corso di un'intervista su Kung Fu Panda 4, Jack Black ha scherzato sul suo rapporto coi videogiochi, e su come si stava preparando per Un Film Minecraft. "Sai che gioco sempre a Minecraft. Quando non sto girando, gioco al videogame perché un attore si deve sempre preparare", ha detto. "Mi piace pensare cose come come 'Oh, nel gioco uso il piccone in questo modo' e poi farlo nel film".

Una preparazione, la sua, che meriterebbe... un Oscar! "Penso che i membri dell'Academy apprezzeranno la mia ricerca. Non vorrei portare sfortuna, ma sono abbastanza sicuro che vincerò un Oscar per questo...", ha scherzato l'attore.