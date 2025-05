Lynch, all'asta 450 oggetti del regista e chicche dei fim più famosi

Piatti di porcellana, locandine. Libri di cinema, obiettivi fotografici ma anche una sedia da regista con scritto il suo nome. Una parte del mondo dell'autore di culto andrà in vendita il mese prossimo in California, a cinque mesi dalla sua scomparsa. Online è già possibile inviare le offerte per diventare proprietari di pezzi unici

Statuine, macchine fotografiche, strumenti musicali, piatti di porcellana, poster, libri e manuali, manufatti e tanti oggetti anche di uso comune che i fan più accaniti riconosceranno come parte della scena di alcuni titoli diventati cult.

Quattrocentocinquanta oggetti appartenuti a David Lynch e provenienti da casa del regista andranno all'asta il mese prossimo in California, a beneficio dei suoi fan più accaniti, dei collezionisti di pezzi rari e degli appassionati dell'autore.

L'asta, che si svolgerà il 18 giugno a Beverly Hills, a cinque mesi dalla scomparsa di Lynch, è un'iniziativa curata da Julien’s Auctions, famosa per le vendite di oggetti da collezione del mondo del cinema e dello spettacolo, in collaborazione con Turner Classic Movies.

I pezzi sono già tutti disponibili nel catalogo online della casa d'asta dove le offerte sono già aperte per tutti. Fisicamente, la vendita si terrà presso la sede di Julien's Auctions, a Gardena, in California.

Esplorare il catalogo degli oggetti di David Lynch I fan di David Lynch ma anche gli appassionati di cinema e di arte da sempre incuriositi dal lavoro del regista e dalla sua figura, troveranno incredibilmente interessante sfogliare il catalogo online della sezione "The David Lynch Collection" del sito ufficiale di Julien's Auctions che include quattrocento cinquanta oggetti appartenuti all'autore, presto all'asta, che raccontano la straordinaria poliedricità della sua figura.

Lynch è stato regista, sceneggiatore, produttore, attore, pittore, musicista e molte altre cose e la selezione degli oggetti a lui appartenuti riflette esattamente il suo eclettismo.

Tra gli oggetti ci sono certo molti libri e saggi di carattere cinematografico - tra l'altro, coi segni dell'usura e delle frequenti consultazioni del proprietario - ma ci sono anche numerose macchine fotografiche, prova tangibile della passione per la fotografia dell'autore.

Lynch era affascinato dalle cose e da ciò che potevano significare, dal modo in cui potevano trasformarsi e diventare punti di passaggio verso altri mondi. Le sue cose, dunque, sono moltissime e molto eterogenee.

Per questo la selezione spazia da macchine per il caffè a set di sedie, tavoli, comodini (da lui restaurati) e poi tappeti (incluso quello a zig zag bianco e nero, della leggendaria Stanza Rossa di Twin Peaks), poster, dischi, strumenti musicali, pezzi di elettronica, tra i quali spicca un telefono di bachelite usato dalla produzione ai tempi di Dune.

Scavare tra le cose di Lynch significa lambire, in qualche modo, la superficie del nucleo magmatico delle sue passioni, ben evidenti nei suoi corti, nei film e nelle serie.

Sceneggiature e oggetti di scena dalle opere più famose Possedere un pezzo di David Lynch, un oggetto che, in qualche maniera, ha fatto parte della sua vita o che è stato significativo per la sua produzione artistica, è un sogno che si realizza per molti suoi fan che si stanno già sfidando a colpi di offerte sul sito di Julien's Auction dove la vendita è aperta.

Tra i pezzi che più fanno gola ai fan, quelli collegati a Twin Peaks tra cui spiccano gruppi di sceneggiature e bozze confidenziali di Twin Peaks: Fuoco cammina con me del 1992 e la tenda della Stanza Rossa. I fan di Ereserhead potranno fare offerte per la versione in 35mm del film del 1977. Ci sono poi i menu usati per le riprese di Mulholland Drive ma la selezione di chicche è molto ampia per chi vuole accaparrarsi un pezzo raro e ambito dai collezionisti.