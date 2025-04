La morte di David Lynch ha lasciato un grande vuoto tra gli appassionati di cinema che hanno potuto apprezzare anche sul piccolo schermo il talento visionario di uno degli autori che più hanno segnato il mondo dello spettacolo nel Novecento e non solo. Jennifer Lynch , consapevole dell'affetto che i fan in tutto il mondo hanno espresso per suo padre nei giorni della sua scomparsa, avvenuta per le conseguenze di una malattia polmonare, un enfisema di cui lui stesso aveva parlato qualche tempo prima di aggravarsi, ha condiviso una foto che ritrae la tomba del regista, collocata all'Hollywood Forever Cemetery. Sulla lastra di marmo scura c'è il nome completo del regista, produttore, pittore e musicista, ovvero, David Keith Lynch, l'anno di nascita e quello della morte (1946-2025) e una scritta "Night Blooming Jasmine" che sta già facendo discutere i fan.

L'iscrizione enigmatica: "Night Blooming Jasmine"

Jennifer Lynch, anche lei regista, sceneggiatrice e scrittrice come suo padre, ha invitato i fan dell'autore a visitare il cimitero di Hollywood per rendergli omaggio presso la tomba che lei stessa ha fotografato.

La lapide piatta ha incuriosito i fan che hanno aperto online una discussione sul significato delle tre parole incise sulla lastra di marmo.

"Night Blooming Jasmine", letteralmente, il gelsomino notturno in fiore, un'immagine poetica ed emozionante che, senz'altro era cara a David Lynch.

I fan dell'autore hanno riconosciuto un riferimento ad un'intervista rilasciata nel 2016 ad AnOther Magazine nella quale Lynch parlò della sensazione olfattiva che accompagna la guida notturna per le strade di Los Angeles in alcune stagioni dell'anno. Tra la primavera e l'estate, racontava l'autore, sembrava quasi di vedere Clark Gable o Gloria Swanson in quei posti magici dove si era sviluppata anche la sua carriera di regista.

Altri commenti collegano l'immagine del gelsomino che fiorisce di notte al processo creativo di Lynch, autore che ha visto nascere tra le tenebre le sue opere migliori.