Il suo coming out nel 1997, prima sul Time e poi in tv nella sitcom “Ellen” (in onda su Abc) fu uno spartiacque. Era la prima volta che in un programma in prima serata su un network nazionale veniva fatto un simile annuncio. Viene considerato uno dei momenti più importanti per il progresso dei diritti LGBTQ e aprì la strada alla rappresentazione di quel mondo in tv