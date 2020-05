Omofobia, la situazione nel mondo. MAPPE E GRAFICI

In occasione della giornata mondiale contro l’omofobia, diamo un’occhiata alla situazione dei diritti LGBT nel mondo e in Europa

Come ogni anno il 17 maggio si celebra la giornata mondiale contro l’omofobia. La ricorrenza è anche un’occasione per fare il punto sull’avanzamento dei diritti delle persone LGBT nel mondo e sulle discriminazioni di cui ancora sono vittime in molti Paesi.

Dal 2004, quando è stata inaugurata la giornata, la situazione è senza dubbio migliorata anche se il contesto in molti Stati resta difficile. Come si vede dalla mappa interattiva riportata qui di seguito sono ancora parecchi i luoghi, soprattutto in Africa e Asia, dove l’omosessualità è considerata illegale.