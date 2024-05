Giornata contro omofobia e transfobia: 5 libri Lgbtqia+ da leggere

Oggi, 17 maggio, è la Giornata internazionale contro l'omo-bi-transfobia. In occasione di questa ricorrenza, che sancisce il momento in cui nel 1990 l'omosessualità è stata rimossa dall'elenco delle malattie mentali, vi offriamo alcuni consigli di titoli sul tema, da leggere durante questa Giornata e anche tutto l'anno

Ogni anno, il 17 maggio, si celebra la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Ideata nel 2004 dallo scrittore e attivista Louis-Georges Tin e riconosciuta dall'Unione europea e dalle Nazioni Unite, la ricorrenza si pone, come unico grande obiettivo, quello di contrastare la discriminazione contro la comunità Lgbtqia+. La data non è casuale e, anzi, sancisce un momento molto importante per la società contemporanea: il 17 maggio 1990, l'omosessualità venne rimossa dall'elenco delle malattie mentali e ufficialmente definita dall'Oms come una “variante naturale del comportamento umano”. La strada da percorrere affinché i diritti della comunità Lgbtqia+ siano pienamente rispettati, però, è ancora piuttosto lunga. Per l'occasione abbiamo deciso di selezionare per voi una serie di libri sul tema, da leggere durante questa Giornata e anche tutto l'anno.