Svezia, cambio di genere a partire dai 16 anni. Approvata la legge

In precedenza l'età minima era 18 anni. Ma per minori è necessaria l'approvazione di un tutore, di un medico e del National Board of Health and Welfare

Il parlamento svedese ha approvato una legge che abbassa l’età richiesta per cambiare legalmente il proprio genere: si passa dai 18 a 16 anni. Il voto è passato con 234 deputati favorevoli, 94 contrari e 21 assenti. Da rilevare che i minori, per usufruire di questa possibilità, dovranno avere l’approvazione di un tutore, di un medico e del National Board of Health and Welfare (Ente nazionale della salute e del benessere). La norma entrerà in vigore a partire dal primo luglio del 2025. Rispetto alla normativa precedente non sarà più obbligatoria una diagnosi di disforia di genere da parte di un medico, per certificare il disagio dell’adolescente che non si riconosce nel proprio sesso biologico.