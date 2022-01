Renzo Arbore nominato da Mattarella Cavaliere di Gran Croce

Lo showman foggiano, 85 anni, è stato ricevuto dal presidente della Repubblica al Quirinale per la consegna delle onorificenze. Il titolo viene attribuito a personalità – italiane o straniere – che si distinguono per i meriti conquistati in campo letterario, artistico, economico, umanitario, civile, militare e sociale. Nel 1992 era già stato nominato Grande ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica

Il titolo di Cavaliere di Gran Croce è un’onorificenza che affonda le sue radici nella tradizione cavalleresca del ‘700. Viene conferita nell’ambito dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”, istituito nel 1951, di cui è capo il Presidente della Repubblica, a personalità – italiane o straniere – che si distinguono per i meriti conquistati in campo letterario, artistico, economico, umanitario, civile, militare e sociale. Arbore diventa così il primo Cavaliere del 2022. Lo scorso anno, tra le personalità nominate da Mattarella, anche il conduttore televisivo Piero Angela.

La carriera di Renzo Arbore

vedi anche

L’altra domenica, 45 anni fa la prima puntata del programma di Arbore

Arbore è nato il 24 giugno 1937 a Foggia. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza a Napoli, comincia la sua carriera musicale nella città d’origine. Tra jazz, blues e musica pop, dagli anni ’60 approda in Rai, dove conduce diversi programmi radiofonici – come Bandiera gialla e Alto gradimento, insieme a Gianni Boncompagni – e televisivi, da Quelli della notte a Speciale per voi e L’altra domenica. Nel 1991 fonda L’Orchestra italiana, gruppo di musicisti con lo scopo di rilanciare e promuovere la tradizione musicale napoletana. Nel 1992 è stato nominato Grande ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.