LOL 4, confermata la nuova stagione

Massimo riserbo per quanto riguarda la conduzione, il cast e la messa in onda

Quarta stagione in arrivo per LOL - Chi ride è fuori. Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha annunciato la realizzazione di nuovi episodi del programma con protagonisti alcuni degli attori e comici più amati e seguiti dal pubblico italiano.