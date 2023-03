LOL 3, quando escono le puntate della seconda parte e dove vederle

Da giovedì 16 marzo gli ultimi due episodi disponibili su Amazon Prime Video (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Terza edizione di Lol per Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), che ha investito molto, soprattutto in termini di immagine, sul progetto comico. I nomi chiamati per la terza edizione sono di richiamo, soprattutto per chi frequenta i social, e il riscontro di pubblico è stato positivo, al netto di qualche commento negativo da parte di chi vorrebbe vedere anche qualcosa di nuovo all’interno del programma. Mattatori ormai confermati e consolidati sono Frank Matano e Fedez.

Le nuove puntate di Lol e gli episodi finali approfondimento LOL 3: Chi Ride è Fuori, pubblicata la sigla ufficiale Sono in tutto due gli episodi mancanti per terminare la terza stagione di Lol e l’attesa per i fan che hanno divorato i primi quattro è ormai finita. Infatti, la piattaforma ha previsto l’uscita del finale di stagione il prossimo giovedì 16 marzo e sarà nella sesta puntata che verrà decretato il vincitore di questa edizione. Al pari dei primi quattro episodi, anche gli ultimi due saranno resi disponibili sulla piattaforma di Amazon Prime Video, dove è possibile trovare anche vecchie stagioni di Lol (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Conduttori e concorrenti di Lol 3 GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Oltre a Fedez e a Frank Matano, padroni di casa e mattatori della trasmissione, c’è anche la guest star Maccio Capatonda, confermato dopo il buon riscontro di pubblico delle due precedenti edizioni. Lo scopo della trasmissione è quella di far ridere i propri avversari ma, come recita lo stesso slogan del programma, “chi ride è fuori”. È a tutti gli effetti una sfida all’ultima risata che per la terza stagione vede sfidarsi: Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Herbert Ballerina, Marina Massironi, Cristiano Caccamo e Brenda Lodigiani.