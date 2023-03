Il rapper ha mostrato sui social in anteprima le uova di Pasqua da lui firmate, realizzate con l'azienda cremonese Walcor. Le ha presentate in alcune Storie di Instagram pubblicate nelle scorse ore. “Le sorprese le ho disegnate personalmente io, quindi spero vi piacciano”, dice in uno dei video di IG. Anche le grafiche degli incarti sono state curate da lui: “Le ho disegnate con il mio amico Andreino”, ha sottolineato

Fedez ha presentato le sue uova di Pasqua su Instagram. In alcune delle sue Storie, ha mostrato in anteprima ai follower le uova in vendita, oltre a due esemplari giganti che però specifica non essere in vendita. "Mi sono appena arrivate a casa le uova di Pasqua in collaborazione con Walcor", ha detto il rapper. "Vi faccio vedere un po' di dettagli".

Dall’inchiesta pubblicata su il Fatto Quotidiano è emerso che la cifra da devolvere in beneficenza non sarebbe stata proporzionale alle vendite, ma già stabilita. Inoltre si specificava il fatto che la somma non è stata comunicata, trattandosi di un dato sensibile. E non è tutto: Selvaggia Lucarelli ha raccontato che Fedez avrebbe imposto da contratto che la fondazione Tog (di De Benedetti) doni una cifra alla sua fondazione benefica. “Cifra che la sua fondazione poi donerà (in che percentuale?) a Tog di De Benedetti. Insomma, ricchi che donano a ricchi”, queste le parole di Selvaggia Lucarelli. E nelle sue Storie (come riportato dal quotidiano Libero) la giornalista ha scritto: "Un'operazione commerciale con una spruzzatina di beneficenza".

A causa delle polemiche sollevate lo scorso febbraio, non appena le uova sono arrivate in casa Ferragnez il rapper ha voluto mostrarle ai follower ribadendo che - grazie alla sua beneficenza - è stato raccolto mezzo milione di euro in un anno. Questa cifra è finalizzata alla costruzione del nuovo centro riabilitativo per bambini e bambine con problematiche neurologiche complesse, di cui si sta occupando l'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) Fondazione Tog, nata nel 2011, che si occupa di riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Sull'uovo di Pasqua è evidente il nome della ONLUS a cui andrà la beneficenza: l'immagine disegnata di Fedez lo raffigura con le braccia conserte mentre indossa una maglietta su cui campeggia la scritta: "Sosteniamo Tog". Il suo ritratto così come tutte quante le grafiche sono state realizzate da Fedez con quello che lui affettuosamente chiama "Andreino" e che probabilmente è Andrea Rebuscini, grafico di streetwear e collaboratore di vecchia data del rapper.

La beneficenza avverrà a prescindere dalle vendite dei prodotti

Nella giornata di martedì 14 marzo Fedez ha spiegato nel dettaglio come funzionerà l'operazione di beneficenza legata alle sue uova di Pasqua. La beneficenza avverrà a prescindere dalle vendite dei prodotti. “Walcor ha donato 30mila euro di base”, fa sapere il rapper nelle sue Stories Instagram. “E io anche ho già donato 30mila euro. In tutto siamo già a 60mila euro”, aggiunge.

In più c'è una parte che che varierà a seconda di come andranno le vendite. “È un’attività commerciale, ma do a questa organizzazione un aiuto che è sempre ben accetto e utile", ha detto (evidentemente in risposta alle accuse di Selvaggia Lucarelli, la quale ha definito il tutto come "un'operazione commerciale con una spruzzatina di beneficenza").

In una scritta in sovrimpressione su uno dei video condivisi nelle Storie di Instagram di Fedez si legge a chiare lettere: “Abbiamo già donato 60.000€. Per ogni uovo venduto donerò il 10% del mio guadagno”.

Aggiunge anche che sarà sua premura essere trasparente sulla cifra a cui ammonterà la donazione finale.