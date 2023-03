Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c'entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”. È con questo messaggio, concluso con un cuore rosso e pubblicato in una storia su Instagram, che Fedez è riapparso sui social per spiegare il suo allontanamento. Il rapper, oltre a ringraziare la moglie Chiara Ferragni, ha ribadito che per un po’ non sarà presente online ma non ha fornito altri dettagli.

Fedez sparito dai social

vedi anche

Fedez rompe il silenzio social con una dedica a Chiara Ferragni

Fedez è sparito dai social dopo il festival di Sanremo, durante il quale è stato al centro delle polemiche prima per la foto strappata del viceministro Bignami, poi per il suo appello a Giorgia Meloni per la liberalizzazione delle droghe leggere, infine per il rapporto per il bacio sul palco con Rosa Chemical. Nei giorni seguenti, il rapper è ricomparso online solo per qualche breve video - in cui ha anche spiegato che da qualche tempo ha problemi di balbuzie - e un paio di post: nulla in confronto alla presenza costante a cui i suoi fan erano abituati. In realtà Fedez ha cancellato gli impegni anche fuori dai social: non ha presenziato, ad esempio, alla presentazione di Lol 3. Dopo il Festival, durante il quale la moglie Chiara Ferragni è stata co-conduttrice per la prima e l'ultima serata, si è parlato anche di una crisi coniugale: nei giorni scorsi l’imprenditrice digitale aveva pubblicato una foto delle loro mani intrecciate, ora anche Fedez sembra smentire ringraziandola per il supporto.