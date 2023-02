Fedez rompe il silenzio social con una dedica a Chiara Ferragni

Musica

Sul palco della 73ª edizione del Festival di Sanremo non è passato inosservato il bacio che Rosa Chemical ha schioccato a Fedez durante l'esibizione nel brano Made in Italy. Dopo aver accennato un ballo provocante con il rapper seduto in platea, Rosa Chemical ha portato Fedez sul palco e l'ha baciato sulla bocca. "Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo", ha poi dichiarato il cantautore a RTL 102.5