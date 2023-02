Fedez a Sanremo 2023, il freestyle contro Bignami e Codacons: il testo

Musica

Sanremo 2023, gli abiti più belli della seconda serata. FOTO

Dopo una prima serata ricca di momenti moda memorabili, riflettori puntati sul secondo gruppo di artisti chiamati ad esibirsi e a mostrare le proprie scelte di stile sul palco al grande pubblico. Attesa per Levante, Madame e Paola & Chiara, che hanno sempre regalato al pubblico look notevoli, e per la co-conduttrice Francesca Fagnani che ha rivelato in anticipo il brand dei suoi abiti: Armani Privé a cura di Vittoria Romagnuolo

Amadeus e Gianni Morandi aprono, insieme, la seconda serata del Festival di Sanremo 2023, forti degli ascolti della prima serata e dell'interesse per la kermesse da parte del pubblico sempre più coinvolto, online e offline, nell'intreccio tra moda e musica proposto dal concorso. Entrambi confermano le scelte di stile pregresse ed esordiscono con completi da sera abbelliti da dettagli luminosi. Giorgio Armani per Morandi (che indossa una giacca bordata di strass) Gai Mattiolo per Amadeus (la cui giacca è decorata con un motivo floreale)

Will, proveniente da Sanremo Giovani, adotta un look fresco e urban, pensato per lui dalla stylist Giada Pezzolo. Total white Emporio Armani con pullover traforato e calzature in tinta con la suola spessa in gomma, uno stile nel quale i giovanissimi non faticheranno a riconoscersi