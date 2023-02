Sanremo 2023, gli abiti più belli della seconda serata. FOTO

2/7 ©Getty

Will, proveniente da Sanremo Giovani, adotta un look fresco e urban, pensato per lui dalla stylist Giada Pezzolo. Total white Emporio Armani con pullover traforato e calzature in tinta con la suola spessa in gomma, uno stile nel quale i giovanissimi non faticheranno a riconoscersi

Sanremo 2023, chi è Will che sul palco dell'Ariston canta Stupido. FOTO