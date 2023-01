8/13 ©Getty

Dopo la fondazione degli Articolo 31 e i primi singoli nei primissimi anni Novanta, J-Ax e Dj Jad conoscono il successo mainstream con Messa di vespiri, album del 1994 che conteneva brani che in breve divennero conosciutissimi come Maria Maria, noto anche come Ohi Maria. In foto, il duo nel 1996

