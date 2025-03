Fino alla fine, il film di Muccino in prima tv stasera su Sky Cinema

Il tredicesimo film del regista italiano è un thriller serrato che racconta la notte di un gruppo di ragazzi fatta di incontri incredibili, amori improvvisi, decisioni irrefrenabili e conseguenze inimmaginabili. In onda martedì 18 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

È in arrivo domani in prima TV su Sky Cinema l’ultimo film di Gabriele Muccino, Fino alla fine, in onda martedì 18 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il tredicesimo film di Gabriele Muccino è un thriller serrato che racconta la notte di un gruppo di ragazzi fatta di incontri incredibili, amori improvvisi, decisioni irrefrenabili e conseguenze inimmaginabili. In questo film il regista porta i propri personaggi al limite, li spinge a superare le barriere e a non accontentarsi di un’esistenza preconfezionata e programmata.

I protagonisti sono Elena Kampouris (Sophie) e Saul Nanni (Giulio), e nel cast troviamo anche Lorenzo Richelmy nei panni tormentati di Komandante, Enrico Inserra in quelli di Samba e Francesco Garilli in quelli di Sprizz. Soggetto e sceneggiatura sono di Gabriele Muccino e Paolo Costella, e il film è una produzione LOTUS PRODUCTION, una società LEONE FILM GROUP, con RAI CINEMA, in associazione con ADLER ed ELA FILM.