Fino alla fine, il trailer ufficiale del thriller di Gabriele Muccino

Fino alla fine, il nuovo thriller di Gabriele Muccino, con un cast internazionale e un'ambientazione tutta italiana, uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 31 ottobre. Prima, però, verrà proiettato nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma.

Ambientato a Palermo, il film si svolge tutto nel corso di ventiquattro ore. Una sola giornata, che cambia improvvisamente e per sempre la vita dei protagonisti.

Fino alla fine, la trama

Sophie ha vent'anni, è americana, e si trova in vacanza a Palermo con sua sorella. Quando il momento di tornare a casa è ormai prossimo, il destino scombina ogni piano. Sophie si imbatte in Giulio e nei suoi amici, scopre l'amore, quello che ti stritola all'istante il cuore. Ma, ben presto, tutto si trasforma in un incubo. Sophie si trova a lottare per restare viva, mentre la trama del film scandisce concetti profondi: la responsabilità, il riscatto, gli errori, in un crescendo d'adrenalina.

A spiegarlo è Garbiele Muccino. Sophie ha una gigantesca voglia di vivere. Le sue emozioni sono state a lungo in prigione e, ora che le ha liberate, non ha paura di sfidare il mondo e se stessa. "Il suo è un viaggio di iniziazione per vivere senza rimpianti, scoprire l’ignoto e accettare il cambiamento come forza necessaria, anche insidiosa ma comunque fondamentale se si vuole vivere davvero fino in fondo", ha commentato il regista.