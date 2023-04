Stories, Gabriele Muccino ospite di Sky TG24 domani alle 21

“Le tessere del mosaico che verranno a cadere nella seconda stagione saranno molto più ricche di potenza deflagrante, distruttiva, esplosiva e catartica. E anche sorprendente perché accadranno delle cose che io stesso mi sorprendo di aver pensato” ha spiegato il regista.

Racconti e aneddoti nella chiacchierata che ripercorre alcune delle tappe della sua vita e carriera hollywoodiana. A partire dalla sua infanzia: “A casa Muccino mia mamma, come oggi del resto, dipingeva compulsivamente. Mio padre era l'elemento razionale di riferimento, un esempio anche morale per me” e tre fratelli “cresciuti in maniera un po' scomposta perché la famiglia lo era a suo modo, come tutte le famiglie che poi sono andato a raccontare”. Un tema centrale e ricorrente nel suo cinema e spiega: “La famiglia è rappresentativa della società, racchiude in essa tutte le dinamiche comportamentali degli uomini e dunque diventa un racconto universale”. I primi film e il successo dirompente arrivato con “L’ultimo bacio” (33 miliardi di lire di incasso, 5 David di Donatello, 3 Nastri D’Argento e molto altro): “È stato travolgente. Un film che andò oltre e creò un dibattito sociale, culturale, mediatico accanito per oltre 6 mesi”. Da lì l’incontro con Will Smith, innamorato proprio del film campione di incassi, e l’acclamato “La ricerca della felicità”: “Ci incontrammo a Parigi. Non so cosa io abbia detto o fatto ma ha funzionato, ne è rimasto incantato e dieci giorni dopo ero a Hollywood a incontrare tutto il gotha della Columbia ma volevano registi super acclamati, non esordienti”. Ma “Will voleva solo me e gli ha detto ‘io ho visto come lavorano gli altri registi e so quello che voglio, quindi o prendete lui o faccio il film con la Warner’. E si fece il film”. Da lì tantissimi altri tra Hollywood e l’Italia tra cui “Sette anime”, “Ricordati di me”, “Baciami ancora". E altrettanti incontri con le star mondiali, da Stevie Wonder a Tom Cruise: “Lui è esattamente come lo vedi sullo schermo, non c'è una scissione tra vita e set. Lo incontrati a casa sua perché voleva fare un film con me, di solito quegli incontri durano 45 minuti, alla fine sono rimasto 7 ore e mezza, si mise in testa che dovevo imparare a prendere la palla da baseball con il guantone. Ce la feci dopo ore. Era soddisfattissimo”.