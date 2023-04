A casa tutti bene 2, la parola al cast: Emma, Scianna e Moneta. VIDEO

I tre attori ci ricordano a che punto eravamo arrivati con la prima stagione e da dove si ripartirà con la seconda. Aggiungendo anche qualche succosa anticipazione sui nuovi episodi. A Casa Tutti Bene 2, scritta e diretta da Gabriele Muccino, arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 5 maggio Condividi

Manca poco meno di una settimana all'arrivo della seconda stagione di A Casa Tutti Bene, la serie tv Sky Original diretta da Gabriele Muccino che tornerà in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now da venerdì 5 maggio. E per ingannare l'attesa proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di questi nuovi otto episodi con una clip in cui gli attori Emma Marrone, Alessio Moneta e Francesco Scianna ci ricordano a che punto eravamo arrivati e ci anticipano qualcosa che vedremo nella prossima stagione.

Dove eravamo rimasti Si riparte dall'ultima scena della prima stagione, quell'inseguimento in auto che fa finire Ginevra dritta in un burrone, inseguita da Carlo e Riccardo, dopo aver scoperto il terribile segreto di casa Ristuccia. A rivivere quel momento è Alessio Moneta. Un "finale di stagione molto forte – dice Francesco Scianna – una tragedia che accade nel vivo dell'inizio della seconda stagione e da lì si apre uno scenario di devastazione, complicazioni che montano sempre più verso l'alto".

RICCARDO E LUANA Prosegue però anche la linea narrativa di Riccardo, alle prese ancora con gli Abbattista, fratelli criminali a cui deve 50 mila euro persi col poker. E prosegue anche la vita di Luana (Emma Marrone), diventata madre e alle prese con le conseguenze di quella denuncia agli Abbattista fatta nella prima stagione: "Si rende conto che ha ancora a che fare con un compagno che non ha né capo né coda – racconta Emma – tira fuori tutto il suo istinto materno e la prima cosa che cerca di fare è mettere in salvo suo figlio e poi anche lei".

UN CLIMAX DRAMMATICO Un climax drammatico che Francesco Scianna descrive così: "È talmente tragico e al limite quello che accade, che per esempio anche a livello interpretativo io sento ad istinto di andare un po' a contrasto, tipo il tragicomico, perché sennò non esce". Ma la sintesi perfetta la offre Emma, proprio sul finale di questa clip: "Diciamo le cose come stanno, a casa non stanno bene, per niente".

DAL 5 MAGGIO SU SKY E NOW Potete vedere la clip con Francesco Scianna, Alessio Moneta ed Emma Marrone nel video in testa a questo articolo. A Casa Tutti Bene 2, invece, sarà in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now a partire da venerdì 5 maggio. Disponibile anche on demand.