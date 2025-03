Miley Cyrus annuncia il nuovo album Something Beautiful

Ora abbiamo, finalmente, una data. Ed è assai prossima. Dunque i rumor che ci hanno accompagnati in queste ultime settimane vanno in soffitta e il countdown può realmente iniziare. Uscirà il 30 maggio Something Beautiful (Columbia/Sony Music), l’attesissimo nuovo album di Miley Cyrus, l’artista multiplatino tra le più influenti della cultura pop mondiale. Something Beautiful è già in pre-order ( LINK ) e sarà disponibile in diversi formati: digitale, CD, vinile nero standard, Vinile Clear (esclusiva Discoteca Laziale) e Vinile Translucent Red (esclusiva Sony Music Store). L’album, composto da 13 tracce inedite, è prodotto dalla stessa Miley Cyrus e da Shawn Everett. Nell’artwork dell’album, Miley Cyrus, fotografata da Glen Luchford, indossa un abito couture del 1997 di Thierry Mugler, un rimando all’estetica audace e alla narrazione visiva del progetto.