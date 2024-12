Miles Cyrus, è uscito il nuovo singolo Beautiful That Way

La colonna sonora del film The Last Showgirl di Gia Coppola e con Pamela Anderson concorre nella categoria Miglior canzone originale insieme alle soundtrack di Challengers, Emilia Pérez, Better Man e The Wild Robot

Miley Cyrus ha pubblicato il nuovo singolo Beautiful That Way, la colonna sonora del film The Last Showgirl di Gia Coppola nominata ai Golden Globes nella categoria Miglior canzone originale insieme agli altri brani da Challengers , Emilia Pérez , Better Man e The Wild Robot. Il brano è stato scritto da Cyrus, Lykke Li e Andrew Wyatt, che l’ha anche prodotto. “Andrew Wyatt è un amico di lunga data e un genio musicale”, ha detto la cantante. “Mi sono fidata del suo istinto per il film perché si è dedicato alla ricerca del suono che supportasse questo progetto. Lykke Li è una cantautrice favolosa e ha avuto un’ottima idea che ha reso semplice per entrare in gioco e realizzarla per me”.

"UNA LETTERA D'AMORE"

Il film The Last Showgirl, che uscirà negli Stati Uniti il 13 dicembre, racconta la storia di una showgirl (Pamela Anderson) che deve capire i suoi prossimi passi dopo la chiusura del suo spettacolo. “Pamela è profondamente radicata nei miei primi ricordi con mia madre", spiega Cyrus. “Entrambe adoravamo Pam e lo facciamo ancora. Ho preso l'emozione che provo per quei momenti con mia madre e le poche volte che abbiamo trascorso con Pam. Ho pensato molto a cosa significhi questo film per lei non solo come attrice, ma come persona speciale quale è. Celebro l'evoluzione e lei lo ha fatto in un modo così aggraziato che si riflette in Last Showgirl”. Ha proseguito: “Questa canzone è dedicata al film e si concentra sulla storia che Gia e Pam stanno raccontando. I testi mi colpiscono davvero personalmente, ma dal punto di vista sonoro questa canzone è una lettera d'amore per il loro progetto”.