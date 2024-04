Challengers, cosa sapere sul film di Luca Guadagnino con Zendaya

MGM ha pubblicato un trailer finale (che potete guardare in fondo a questo articolo) arricchito dai tantissimi elogi della critica. Ricordiamo che Challengers avrebbe dovuto aprire l’edizione scorsa della Mostra del Cinema di Venezia, tuttavia è stato rinviato di vari mesi in seguito allo sciopero del SAG-AFTRA.

Challengers sta per arrivare: l’attesissimo film diretto da regista italiano Luca Guadagnino che vede come protagonista Zendaya uscirà nelle sale cinematografiche da domani, mercoledì 24 aprile 2024.

Tashi è sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (interpretato da Mike Faist, già visto in West Side Story). Un giorno il marito si ritroverà a dover affrontare in campo l’oramai rovinato Patrick (interpretato da Josh O’Connor, attore della serie televisiva The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Passato e presente si scontreranno, senza esclusione di colpi…

È una forza della natura che non ammette errori, caratteristica questa che la connota sia dentro sia fuori dal campo.

L’uscita nelle sale italiane è attesa per domani, 24 aprile. L’anteprima nazionale si è tenuta a Roma. Il visionario regista Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome, Io sono l'amore) firma la regia di Challengers, dirigendo Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan.

La sceneggiatura è firmata da Justin Kuritzkes

Nel 2016 la sua pièce The Sensuality Party è stata in tournée nel circuito universitario di New York.

Kuritzkes ha scritto anche Queer, il prossimo film di Luca Guadagnino.

I produttori di Challengers sono Amy Pascal, Guadagnino, Zendaya e Rachel O'Connor, con Bernard Bellew in veste di produttore esecutivo.

Il team creativo include collaboratori abituali di Guadagnino come il direttore della fotografia Sayonbhu Mukdeeprom, la scenografa Merissa Lombardo, il montatore Marco Costa e il costumista Jonathan Anderson.

La colonna sonora del film è opera dei vincitori dei premi Oscar, Golden Globe e BAFTA Trent Reznor e Atticus Ross (Soul, The Social Network, Bones and All).



