Challengers, pubblicate due nuove clip del film con Zendaya. VIDEO

Le due nuove clip anticipano i toni della competizione amorosa tra i tre personaggi principali che sconfina ben oltre il terreno di gioco. Zendaya, l'allenatrice Tashi Duncan, una donna fredda e senza sentimenti, affronta O'Connor a muso duro

La marcia verso l'uscita di Challengers, pellicola di Luca Guadagnino che debutterà sul grande schermo il prossimo 24 aprile, è condita quasi ogni giorno da nuove anticipazioni che non fanno che accrescere l'attesa per il dramma sentimentale ambientato nel mondo dello sport con protagonisti Zendaya Coleman, Mike Faist e Josh O'Connor.

Le due nuove clip diffuse da MGM Studios, disponibili online in lingua originale, approfondiscono le dinamiche tra i tre personaggi principali, vertici di un triangolo amoroso e di una agguerritissima competizione sportiva.

Le clip: Zendaya contesa da Faist e O'Connor Due nuove clip di poco meno di un minuto ciascuna centrano l'obiettivo di scatenare ancora di più la curiosità su Challengers, l'ultimo lungometraggio firmato da Luca Guadagnino che, dopo le anteprime in giro per il mondo, da Sydney a Roma (LE INTERVISTE A SKY TG24), sta già ottenendo ottimi giudizi da parte del pubblico internazionale e dalla critica specializzata.

Nella prima anteprima, Zendaya e Faist, rispettivamente Tashi Duncan e Art Donaldson discutono in camera da letto della possibilità che lui non riesca a battere l'avversario nel prossimo match.

La conversazione, che avviene in casa dei due personaggi, è tutt'altro che intima ma rivela la freddezza di Tashi, una donna spietata che mette la professione, la competizione e il successo al primo posto.

La seconda clip vede impegnati Zendaya e Josh O'Connor, nel film Patrick Zweig, in un faccia a faccia che culmina con uno schiaffo di lei a lui scatenato dalla richiesta di Patrick di avere la donna come coach. I due sono legati da una relazione precedente ma la reazione di Tashi è motivata anche dal fatto che Zweig le ha detto apertamente che la carriera di Art (che è anche suo marito) è ormai finita. leggi anche Luca Guadagnino, da Challengers a Camere Separate: i titoli in uscita

Zendaya, una protagonista spietata Niente debolezze né toni morbidi nelle interazioni tra i protagonisti di Challengers, questa è l'impressione che si ricava dalla visione dalle anticipazioni sul film diffuse sui canali ufficiali.

Avvalendosi della metafora sportiva, la pellicola tratta il tema della relazioni in maniera cruda offrendo una visione dell'amore per niente edulcorata.

Tutto è potente in Challengers, dai sentimenti, buoni e cattivi, al linguaggio cinematografico che punta su inquadrature ad effetto, movimenti di macchina rapidi e un sonoro iperrealistico.

In una featurette diffusa nei giorni scorsi Guadagnino ha descritto il film come “puro cinema”, un titolo che certamente richiede l'esperienza della visione in sala (per ora la pellicola sarà proiettata esclusivamente sul grande schermo).

Nelle stesse interviste Zendaya ha lodato il lavoro fatto per rendere il suo personaggio cattivo, una protagonista da detestare. L'attrice statunitense si sta impegnando parecchio per promuovere il lavoro anche attraverso un lavoro di immagine che va oltre il set.

Da quando è iniziato il tour globale del film, la californiana ha riempito social e media online di immagini dei suoi look sportivi e lussuosi, tutti a tema col soggetto del film, un lavoro di method dressing oggi molto comune a Hollywood che vale più di ogni altra tradizionale strategia di marketing. vedi anche Zendaya rilancia lo stile tenniscore, i look della star di Challengers

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie