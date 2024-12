Introduzione

A meno di un mese dalla cerimonia di consegna dei Golden Globes 2025 vengono svelate le nomination per l'ambito riconoscimento cinematografico e televisivo che sarà assegnato nell'ambito di una serata di gala a Los Angeles domenica 5 gennaio 2025.

L'annuncio delle candidature, fissato per lunedì 9 dicembre, ha visto protagonisti gli attori Mindy Kaling e Morris Chestnut che hanno diffuso l'elenco delle categorie con i titoli e i nomi in gara.