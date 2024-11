The Day of the Jackal, tutto quello che c'è da sapere sulla serie Sky

Tratti dal romanzo di Frederick Forsyth, i 10 episodi diretti da Brian Kirk (Il Trono di Spade) vedono protagonista Eddie Redmayne. Ecco un po' di fatti e curiosità sulla sua produzione

Arriva domani, venerdì 8 novembre, The Day of the Jackal, serie Sky Original prodotta da Carnival Films, parte di Universal International Studios, una divisione di Universal Studio Group, e commissionata da Sky Studios e Peacock. Rivisitazione contemporanea in 10 episodi dell'iconico thriller, la serie ha come protagonisti i il vincitore del premio Oscar®, del Tony e del BAFTA Award Eddie Redmayne (The Good Nurse, La Teoria del Tutto), la vincitrice del BAFTA Rising Star Award Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King, No Time To Die) e la star internazionale Úrsula Corbero (La Casa di Carta, El jockey).

La sinossi Lo Sciacallo (Eddie Redmayne), assassino solitario e sfuggente, porta a termine il suo ultimo colpo in Germania, attendendo pazientemente il resto del suo compenso prima di tornare a casa dall'ignara moglie in Spagna. Ma quando un misterioso agente, che agisce per conto di una potente e anonima organizzazione, lo contatta offrendogli un’enorme somma per un lavoro che potrebbe cambiare il corso della storia, non può fare a meno di essere tentato di imbarcarsi nella sua missione più pericolosa di sempre.​ ​Nel frattempo, l'agente dell’intelligence britannica Bianca Styles (Lashana Lynch) ha già iniziato a mettere insieme frammenti di indizi che aiuteranno a rispondere all'enigma di chi possa aver fatto il tiro impossibile che ha sconvolto la Germania e il mondo intero.​

​UNA RIVISITAZIONE DI UN CLASSICO DEL 20° SECOLO ​ ​La serie tv è un adattamento libero, contemporaneo e fresco del romanzo Il giorno dello Sciacallo di Frederick Forsyth, un thriller di grande successo pubblicato nel 1971. La serie in 10 episodi comincerà venerdì 8 novembre, procedendo con due episodi a settimana fino al 29 novembre, per poi chiudersi con un episodio a settimana il 6 e il 13 dicembre. Il main director è Brian Kirk (Il Trono di Spade, Luther), lo showrunner Ronan Bennett (Top Boy, Nemico pubblico), gli executive producer Gareth Neame (Belgravia, Downton Abbey) e Nigel Marchant (The Last Kingdom, Downton Abbey).​ Lo sciacallo è un antieroe con una doppia vita. Da una parte padre di famiglia, dall’altra assassin spietato e meticoloso. La serie porta con sé temi attuali e di grande rilevanza, dalla Guerra informatica alla privacy, dall’identità al potere globale. Dopo due film (uno del 1973 diretto da Fred Zinnemann e uno del 1997 diretto da Michale Caton-Jones con Bruce Willis e Richard Gere, The Day of the Jackal è la prima serie tv tratta dal romanzo di Forsyth. vedi anche The Day of the Jackal, il trailer della serie Sky Original

Il cast Eddie Redmayne guida il cast nei panni dello Sciacallo. Accanto a lui figurano Lashana Lynch (Bianca Styles), Úrsula Corberó (Nuria),​ Charles Dance (Timothy Winthrop), Richard Dormer (Norman), Chukwudi Iwuji (Osita Halcrow), Lia Williams (Isabel Kirby), Khalid Abdalla (Ulle Dag Charles), Eleanor Matsuura (Zina Jansone), Jonjo O’Neill (Edward Carver), Nick Blood (Vince), Sule Rimi (Paul Pullman), Florisa Kamara (Jasmin Pullman).

Forsyth consulente e produttore esecutivo Forsyth, che nel suo romanzo raccontava il tentativo di uccidere il Generale Charles De Gaulle da parte di un sicario conosciuto come lo Sciacallo​, ha prestato la sua consulenza nelle vesti di produttore dell'adattamento della nuova serie.​​ Pur omaggiando il romanzo e i film, la serie aggiunge un background al protagonista, dandogli una famiglia e un passato.

Eddie Redmayne Eddie Redmayne è stato da subito la prima scelta per il ruolo del protagonista. L’attore è cresciuto vedendo il film (la sua famiglia lo guardava quasi ogni anno) e aveva letto il romanzo quando gli hanno proposto la sceneggiatura, quindi ha accettato pensando che fosse una sfida interessante dal punto di vista della recitazione: nelle prime scene interpreta un addetto alle pulizie tedesco di 65 anni, per poi passare a diverse altre sembianze, recitando anche in diverse lingue (francese e spagnolo). ​L’attore, che già conosceva un po’ il francese, ha chiesto l’aiuto di una dialect coach per lavorare su la fonetica e la musicalità di spagnolo e tedesco: due lingue che non aveva mai parlato. ​Si è poi esercitato a lungo a montare e smontare l’arma che usa lo Sciacallo per risultare credibile, ma si è anche avvalso della consulenza di un ex militare, Paul Biddis, per imparare tecniche old school di sorveglianza e sopravvivenza. ​Fondamentale per interpretare questo ruolo sono state le esperienze nei film La teoria del tutto e The Danish Girl dove Redmayne ha lavorato con la movement director, Alexandra Reynolds. ​Per questo film hanno preso una sala prove alla London Dance Academy per provare i vari personaggi. Di grande ispirazione è stata una intervista di David Bowie che Alexandra ha mostrato ad Eddie.​​ Sul suo personaggio Eddie Readmayne dice: “Mentre il mondo sta diventando sempre più ricco di IA, c'è qualcosa di vecchio stile - una qualità analogica ma anche un'eleganza - in questo personaggio”.​

Da Redmayne allo Sciacallo Alla trasformazione di Redmayne nei vari personaggi che interpreta ha lavorato un team di persone impegnati a non rendere riconoscibile il suo volto molto caratteristico. Per il personaggio dell’addetto delle pulizie, lo hanno invecchiato e ingrassato. Per permettergli di recitare in tedesco hanno lasciato libera la bocca dal trucco prostetico coprendo le labbra con un paio di baffi. ​Le facce dello Sciacallo sono state realizzate partendo dai calchi della faccia dell’attore e da delle scansioni 3D su cui il prosthetics designer, Richard Martin, ha potuto scolpire digitalmente per realizzare i modelli delle maschere.​ La costumista Natalie Humphries ha collaborato con la movement director e il prosthetics designer per create outfit distinti per ogni trasformazione dello Sciacallo. I costumi sono ispirati alla storia del genere e ai film di spionaggio degli anni '60 e '70, prendendo nota della palette di colori e delle silhouette pulite, creando un guardaroba classico, iconico che omaggiasse la sartoria storica britannica e il cinema europeo con cenni al film originale del 1973. In totale sono stati creati 48 look per lo Sciacallo.​ Per le scene di azione costumista Robert Allsopp ha trasformato il corpo dell’attore creando una tuta integrale che scolpisse il suo corpo.​