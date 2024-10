The Day of the Jackal, il trailer della serie Sky Original

Dal romanzo di Frederick Forsyth e dal successivo pluripremiato film del 1973 targato Universal Pictures Il giorno dello sciacallo. Eddie Redmayne, Lashana Lynch e Ursula Corbero protagonisti di un’adrenalinica rivisitazione contemporanea dell’iconico thriller. Dall’8 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Un uomo dai mille volti, un professionista insospettabile e silenzioso, celebre per essere assolutamente infallibile nel suo lavoro: lo Sciacallo, uno spietato assassino, si ritrova ora nel mirino dei servizi segreti inglesi. Il racconto della sua leggendaria, incredibile fuga e della caccia all’uomo che ne seguirà è al centro della nuova serie Sky Original THE DAY OF THE JACKAL, dall’8 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, di cui Sky e Peacock rilasciano oggi il trailer ufficiale. Rivisitazione contemporanea in 10 episodi dell'iconico thriller, la serie vede protagonisti il vincitore del premio Oscar®, del Tony e del BAFTA Award Eddie Redmayne (The Good Nurse, La Teoria del Tutto), la vincitrice del BAFTA Rising Star Award Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King, No Time To Die) e la star internazionale Úrsula Corbero (La Casa di Carta).

La trama Assassino solitario, sfuggente e implacabile, lo Sciacallo (Eddie Redmayne) si guadagna da vivere uccidendo su commissione. Ma mentre è al lavoro per il suo prossimo incarico, si trova ad affrontare un avversario inaspettato, Bianca (Lashana Lynch), una tenace ufficiale dell'MI6, l’intelligence britannica, che si impegnerà in una implacabile caccia all’uomo in giro per l’Europa per riuscire a catturarlo.

Il resto del cast Nel cast anche Charles Dance (Il Trono di Spade, The King’s Man) nel ruolo di Timothy Winthrop, Richard Dormer (Blue Lights, Fortitude, Il Trono di Spade) in quello di Norman, Chukwudi Iwuji (Guardiani della Galassia Vol.3, The Split) nei panni di Osita Halcrow, Lia Williams (The Capture, The Crown) in quelli di Isabel Kirby, Khalid Abdalla (The Crown, Il Cacciatore di Aquiloni) che sarà Ulle Dag Charles, Eleanor Matsuura (The Walking Dead, I Used To Be Famous) nel ruolo di Zina Jansone, Jonjo O’Neill (Andor, Bad Sisters) in quello di Edward Carver, Nick Blood (Slow Horses) che interpreterà Vince e Sule Rimi (Classified, Andor) e Florisa Kamara (Eastenders) nei ruoli di – rispettivamente - Paul e Jasmin Pullman.