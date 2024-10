Conclave, esce il film con Ralph Fiennes. Ecco tutte le cose da sapere

6/12 ©IPA/Fotogramma

PROFUMO DI OSCAR PER FIENNES - Ralph Fiennes interpreta il cardinale Thomas Lawrence e la sua performance superlativa è stata elogiata dai critici. Secondo i rumors, potrebbe ambire a una candidatura forte agli Oscar come migliore attore protagonista. Per lui si aprirebbero le porte per quella statuetta che gli è sfuggita con le nomination come miglior attore non protagonista per Schindler's List nel 1994 e come miglior attore per Il paziente inglese nel 1997