Festa del Cinema di Roma 2024, il programma

Da oggi al 27 ottobre 2024 l’Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà la kermesse capitolina. A Johnny Depp e Viggo Mortensen verrà assegnato il Premio alla Carriera e saranno proiettati i lungometraggi che per la seconda volta li vedranno impegnati come registi: Modì; il biopic dedicato al pittore Modigliani, e Dead Don’t Hur, un western al femminile. Il oncorso sarà inaugurato da Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre con Elio Germano e Paolo Pierobon

Al via oggi, 16 ottobre la Festa del Cinema di Roma 2024. L’evento sostenuto dalla Fondazione Cinema per Roma con Roma avrà luogo dal 16 al 27 ottobre. Dodici giorni intensi tra film in gara, retrospettive, proiezioni speciali, mostre, iniziative sociali e per l’ambiente e molto altro. Quattro i film italiani in concorso: Berlinguer. La grande ambizione, il biopic di Andrea Segrew con Elio Germano, L'albero di Sara Petraglia, L'isola degli idealistì di Elisabetta Sgarbi tratto dal romanzo perduto di Giorgio Scerbanenco e Paradiso in vendita di Luca Barbareschi. Nella giornata di preapertura del 14 ottobre è stato presentato Megalopolis di Francis Ford Coppola

Le Parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri "Abbiamo ancora negli occhi le bellissime giornate della scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma, con una straordinaria partecipazione di pubblico e tanti film di qualità, tra cui voglio ricordare almeno C’è ancora domani di Paola Cortellesi, il più grande successo del cinema italiano degli ultimi anni, che abbiamo apprezzato in anteprima proprio alla Festa. Gli ottimi risultati dell’ultima edizione ci hanno spinto a puntare ancora di più su questo grande evento culturale, che nel corso degli anni si è affermato tra i principali appuntamenti europei dedicati al cinema. Con la Fondazione Cinema per Roma abbiamo quindi lavorato affinché l’edizione di quest’anno fosse ancora più ricca, diffusa nella città, accessibile e vicina alle persone, puntando sulla vocazione popolare che fin dalla sua origine ha contraddistinto la manifestazione romana. Se lo scorso anno la Festa è stata dedicata ad Anna Magnani, l’edizione del 2024 ha il volto gentile di un'altra icona del cinema italiano, Marcello Mastroianni, che celebriamo nell’anno del centenario dalla nascita. Lo ricorderemo con una grande retrospettiva, film in versione restaurata, documentari, mostre e incontri: un omaggio all’essenza stessa del cinema, alla sua capacità di raccontare storie ed emozionare, di cui Mastroianni è stato meraviglioso interprete. L’incanto del cinema è una risorsa viva e preziosa che vogliamo continuare a valorizzare e promuovere." approfondimento Megalopolis, la recensione del film di Francis Ford Coppola

Il programma della Festa del Cinema di Roma 2024 La Festa del Cinema di Roma è ufficialmente riconosciuta come Festival Competitivo dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films) con un Concorso internazionale dal titolo Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani. Il programma della Festa sarà inoltre composto da altre sezioni non competitive: Freestyle ospiterà titoli di formato e stile liberi, dalle serie ai videoclip, dai film alla videoarte; in Grand Public si terranno i film per il grande pubblico; una sezione specifica sarà dedicata alle Proiezioni Speciali; Best of 2024 accoglierà alcuni tra i migliori titoli della stagione provenienti da altri festival internazionali; Storia del Cinema presenterà capolavori riportati al loro originario splendore, omaggi e approfondimenti sull’opera di protagonisti del cinema italiano e internazionale. Ad affiancare il programma dei film, due sezioni dedicate agli Incontri con il pubblico: Paso Doble, che prevederà un dialogo tra due autori, e Absolute Beginners, in cui un autore affermato rievocherà la storia del proprio esordio al cinema. Oltre alle precedenti sezioni, la Festa ospiterà un programma di eventi nella Capitale. Accanto alla Festa, Alice nella città organizzerà, secondo un proprio regolamento, una rassegna di film per ragazzi. I film del Concorso Progressive Cinema saranno giudicati da una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti che assegneranno i seguenti riconoscimenti: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio “Monica Vitti” alla Miglior attrice, Premio “Vittorio Gassman” al Miglior attore e Premio speciale della Giuria, a scelta in una delle seguenti categorie: fotografia, montaggio e colonna sonora originale. È inoltre previsto un riconoscimento trasversale, il Premio Miglior Opera Prima. Anche quest’anno, gli spettatori saranno protagonisti della Festa con l’assegnazione del Premio del Pubblico FS. approfondimento Festa del Cinema di Roma, Lino Guanciale per la cerimonia di apertura

Il premio a Johnny Depp L’attore, regista, produttore cinematografico statunitense Johnny Depp riceverà il Premio alla Carriera nel corso della diciannovesima edizione della Festa del Cinema. Depp presenterà inoltre al pubblico Modì – Three Days on the Wing of Madness, la sua seconda opera da regista dopo l’esordio avvenuto nel 1997 con Il coraggioso. MODÌ – THREE DAYS ON THE WING OF MADNESS (MODÌ – TRE GIORNI SULLE ALI DELLA FOLLIA) di Johnny Depp, Ungheria, Italia, Regno Unito, 2024, 112’ Cast: Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland, Stephen Graham, Luisa Ranieri, Al Pacino Non una biopic, ma solo 72 ore nella vita di Amedeo Modigliani, Modì per i francesi: nel 1916, il pittore è in fuga dalla polizia, a Parigi; vorrebbe abbandonare la città dove è vissuto a lungo, mentre gli amici Utrillo e Soutine e la musa Beatrice Hastings cercano di convincerlo a restare e a continuare a dipingere. Attraverso una notte di allucinazioni e di incontri, con l’amico mercante d’arte e con un collezionista americano, la sua storia cambia. Il progetto, basato sulla commedia Modigliani di Dennis McIntyre, nasce decenni fa, proposto ad Al Pacino, rimandato, sospeso, dimenticato, ritornato con Johnny Depp alla regia, Pacino tra i produttori e nei panni del collezionista, Mary e Jerzy Kromolowski alla sceneggiatura e Riccardo Scamarcio protagonista. approfondimento Modi, tutto sul film diretto da Johnny Depp con Riccardo Scamarcio

Il premio a Viggo Mortensen Nel corso della manifestazion saranno consegnati i premio lla carrier a Viggo Mortensen che presenterà il suo film. :Ambientato a metà Ottocento, The Dead Don’t Hurt (secondo film di Viggo Mortensen come regista e sceneggiatore dopo Falling – Storia di un padre) è un raffinato western femminista con protagonisti lo stesso Mortensen e Vicky Krieps nei panni di due immigrati che cercano di costruirsi una vita in una cittadina corrotta del Nevada. Vivienne, una fioraia franco-canadese, indipendente e ribelle, vede la sua vita stravolta quando il suo compagno si unisce alla guerra civile. Rimasta sola, deve affrontare le violente attenzioni indesiderate del figlio di un potente allevatore locale. Con una struttura narrativa che alterna passato e presente, tra paesaggi mozzafiato e interpretazioni eccellenti, Mortensen si serve del western per restituirci il ritratto appassionato di una donna forte e determinata. approfondimento Falling, il trailer del primo film da regista di Viggo Mortensen

SELEZIONE UFFICIALE CONCORSO PROGRESSIVE CINEMA – VISIONI PER IL MONDO DI DOMANI 100 LITRES OF GOLD di Teemu Nikki, Finlandia, Italia, 2024, 88’ | World Premiere

Cast: Elina Knihlä, Pirjo Lonka, Ville Tiihonen L’ALBERO di Sara Petraglia, Italia, 2024, 92’ | Opera prima | World Premiere

Cast: Tecla Insolia, Carlotta Gamba, Cristina Pellegrino L’ART D’ÊTRE HEUREUX di Stefan Liberski, Belgio, Francia, 2024, 109’

Cast: Benoît Poelvoorde, Camille Cottin, François Damiens, Gustave Kervern BERLINGUER. LA GRANDE AMBIZIONE di Andrea Segre, Italia, Belgio, Bulgaria, 2024, 122’ | World Premiere

Cast: Elio Germano, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia Sacchi BRING THEM DOWN di Christopher Andrews, Irlanda, Regno Unito, Belgio, 2024, 105’ | Opera prima

Cast: Christopher Abbott, Barry Keoghan, Colm Meaney, Nora-Jane Noone, Paul Ready LE CHOIX di Gilles Bourdos, Francia, 2023, 77’ | World Premiere

Cast: Vincent Lindon ES GEHT UM LUIS (ABOUT LUIS) | Opera prima | di Lucia Chiarla, Germania, 2024, 97’

Cast: Max Riemelt, Natalia Rudziewicz, Franziska Troegner GREEDY PEOPLE di Potsy Ponciroli, Stati Uniti, 2024, 115’

Cast: Joseph Gordon-Levitt, Lily James, Himesh Patel, Tim Blake Nelson, Uzo Aduba, Simon Rex, Nina Arianda, Jim Gaffigan, José María Yazpik, Joey Lauren Adams L’ISOLA DEGLI IDEALISTI di Elisabetta Sgarbi, Italia, 2024, 114’ | World Premiere

Cast: Tommaso Ragno, Elena Radonicich, Renato Carpentieri, Michela Cescon, Mimmo Borrelli JAZZY di Morissa Maltz, Stati Uniti, 2024, 86’

Cast: Jasmine Bearkiller Shangreaux, Syriah Fool Head Means, Richard Ray Whitman, Raymond Lee, Lily Gladstone KUN BANG SHANG TIAN TANG (BOUND IN HEAVEN) di Huo Xin, Cina, 2024, 109’ | Opera prima

Cast: Ni Ni, Zhou You, Liao Fan READING LOLITA IN TEHRAN (LEGGERE LOLITA A TEHERAN) di Eran Riklis, Italia, Israele, 2024, 108’ | World Premiere

Cast: Golshifteh Farahani, Zar Amir, Mina Kavani, Bahar Beihaghi, Isabella Nefar, Raha Rahbari, Lara Wolf, Arash Marandi, Shahbaz Noshir, Catayune Ahmadi, Reza Diako, Ash Goldeh, Sina Parvaneh LA NUIT SE TRAÎNE di Michiel Blanchart, Belgio, Francia, 2024, 91’ | Opera prima

Cast: Jonathan Feltre, Romain Duris, Jonas Bloquet, Natacha Krief POLVO SERÁN di Carlos Marques-Marcet, Spagna, Italia, Svizzera, 2024, 106’

Cast: Ángela Molina, Alfredo Castro, Mònica Almirall Batet, Patrícia Bargalló, Alván Prado QUERIDO TRÓPICO di Ana Endara, Panama, Colombia, 2024, 108’ | Opera prima

Cast: Paulina García, Jenny Navarrette, Juliette Roy SPIRIT WORLD di Eric Khoo, Francia, Giappone, Singapore, 2024, 105’

Cast: Catherine Deneuve, Yutaka Takenouchi, Masaaki Sacai PARADISO IN VENDITA di Luca Barbareschi, Italia, Francia, 2024, 107’ | World Premiere

Cast: Bruno Todeschini, Donatella Finocchiaro, Domenico Centamore, Matteo Gulino, Martina Ziami, Ludovico Caldarera, Antonio Ribisi La Spina, Lollo Franco, Roberto Pizzo, Francesco Giulio Cerilli, Vito Ubaldini, Stefania Blandeburgo, Vincent Nemeth THE TRAINER di Tony Kaye, Stati Uniti, 2024, 95’ | World Premiere

Cast: Vito Schnabel, Julia Fox, Steven Van Zandt, Beverly D’Angelo, Bella Thorne, Gina Gershon, Stephen Dorff, Lenny Kravitz, Paris Hilton, Allan Góes, Taylour Paige, Colleen Camp, Brock O’Hurn, John McEnroe FREESTYLE FILM ARSA di MASBEDO, Italia, 2024, 94’ | World Premiere

Cast: Gala Zohar Martinucci, Jacopo Olmo Antinori, Tommaso Ragno, Lino Musella, Luca Chikovani, Giovanni Cannata, Michele Sinisi, Maziar Firouzi, Matilde Schiaretta CÌ XĪN QIÈ GŬ (PIERCE) di Nelicia Low, Singapore, Taiwan, Polonia, 2024, 107’ | Opera prima

Cast: Liu Hsiu-Fu, Tsao Yu-Ning, Ding Ning CIAO BAMBINO di Edgardo Pistone, Italia, 2024, 95’ | Opera prima | World Premiere

Cast: Marco Adamo, Anastasia Kaletchuk, Luciano Pistone, Pasquale Esposito, Salvatore Pelliccia, Sergio Minucci, Luciano Gigante, Attilio Peluso, Antonio Cirillo, Rosalia Zinno GHOSTLIGHT di Kelly O’Sullivan, Alex Thompson, Stati Uniti, 2023, 115’

Cast: Keith Kupferer, Dolly de Leon, Katherine Mallen Kupferer, Tara Mallen GRAND THEFT HAMLET di Pinny Grylls, Sam Crane, Regno Unito, 2024, 90’ | Doc | Opera prima MARKO POLO di Elisa Fuksas, Italia, 2024, 78’ | World Premiere

Cast: Iaia Forte, Flavio Furno, Letizia Cesarini, Elisa Fuksas, Lavinia Fuksas, Elisa Casseri, Doriana Mandrelli, Massimiliano Fuksas, Barbara Alberti, Vincenzo Nemolato, Giampiero Judica MCVEIGH di Mike Ott, Stati Uniti, 2024, 90’

Cast: Alfie Allen, Brett Gelman, Ashley Benson, Anthony Carrigan, Tracy Letts NATALE FUORI ORARIO di Gianfranco Firriolo, Italia, 2024, 85’ | Doc | World Premiere NOTTEFONDA di Giuseppe Miale Di Mauro, Italia, 2024, 92’ | Opera prima | World Premiere

Cast: Francesco Di Leva, Mario Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino, Dora Romano, Valeria Colombo, Chiara Celotto ON FALLING di Laura Carreira, Regno Unito, Portogallo, 2024, 104’ | Opera prima

Cast: Joana Santos, Inês Vaz SUNLIGHT di Nina Conti, Regno Unito, 2024, 96’ | Opera prima

Cast: Nina Conti, Shenoah Allen, Melissa Chambers UNDER A BLUE SUN di Daniel Mann, Francia, Israele, 2024, 79’ | Doc ARTS ASPETTANDO RE LEAR di Alessandro Preziosi, Italia, 2024, 86’ | Doc | World Premiere IL COMPLOTTO DI TIRANA di Manfredi Lucibello, Italia, 2024, 71’ | Doc | World Premiere DUSE, THE GREATEST di Sonia Bergamasco, Italia, 2024, 83’ | Doc | World Premiere FRANCO CALIFANO – NUN VE TRATTENGO di Francesca Romana Massaro, Francesco Antonio Mondini, Italia, 2024, 67’ | Doc | World Premiere GIULIA MIA CARA! GIORGIO di Maria Mauti, Italia, 2024, 80’ | Doc | World Premiere I AM MARTIN PARR di Lee Shulman, Francia, Regno Unito, 2024, 70’ | Doc ITALO CALVINO NELLE CITTÀ di Davide Ferrario, Italia, 2024, 80’ | Doc | World Premiere LEONARDO DA VINCI di Ken Burns, Sarah Burns, David McMahon, Stati Uniti, 2024, 1 ep., 114’ | Doc MUSICANTI CON LA PIANOLA di Matteo Malatesta, Italia, 2024, 113’ | Doc | World Premiere PELLIZZA PITTORE DA VOLPEDO di Francesco Fei, Italia, 2024, 75’ | Doc | World Premiere PIETRE E MATTONI di Saeid Shahparnia, Iran, Italia, 2024, 52’ | Doc | World Premiere IL RE DI NAPOLI. STORIA E LEGGENDA DI MARIO MEROLA di Massimo Ferrari, Italia, 2024, 90’ | Doc | World Premiere ROAD DIARY: BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND di Thom Zimny, Stati Uniti, 2023, 99’ | Doc SI DICE DI ME di Isabella Mari, Italia, 2024, 68’ | Doc | World Premiere GRAND PUBLIC LA CASA DEGLI SGUARDI di Luca Zingaretti, Italia, 2024, 109’ | Opera prima

Cast: Luca Zingaretti, Gianmarco Franchini, Federico Tocci, Chiara Celotto, Alessio Moneta, Riccardo Lai, Marco Felli, Cristian Di Sante, Filippo Tirabassi CONCLAVE di Edward Berger, Stati Uniti, Regno Unito, 2024, 120’

Cast: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Brían F. O’Byrne, Carlos Diehz, Merab Ninidze, Thomas Loibl, Sergio Castellitto, Isabella Rossellini ETERNO VISIONARIO di Michele Placido, Italia, Belgio, 2024, 112’ | World Premiere

Cast: Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Federica Luna Vincenti, Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo, Michelangelo Placido, Ute Lemper FINO ALLA FINE di Gabriele Muccino, Italia, 2024, 118’ | World Premiere

Cast: Elena Kampouris, Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli HEY JOE di Claudio Giovannesi, Italia, 2023, 117’ | World Premiere |

Cast: James Franco, Francesco Di Napoli, Giulia Ercolini, Aniello Arena, Gabriel Riley Hill Antunes, Giada Salvi, Francesca Montuori, Donovan W. White LIBRE di Mélanie Laurent, Francia, 2024, 109’

Cast: Lucas Bravo, Léa Luce Busato, Yvan Attal, Rasha Bukvic, Steve Tientcheu, David Murgia, Léo Chalié, Slimane Dazi LONGLEGS di Osgood Perkins, Stati Uniti, 2024, 101’

Cast: Maika Monroe, Nicolas Cage, Blair Underwood, Kiernan Shipka, Alicia Witt MANI NUDE di Mauro Mancini, Italia, 2024, 124’ | World Premiere

Cast: Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo, Renato Carpentieri LA PIE VOLEUSE (LA GAZZA LADRA) di Robert Guédiguian, Francia, 2024, 101’

Cast: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Grégoire Leprince-Ringuet, Marilou Aussilloux, Lola Naymark In coproduzione con Alice nella città IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA di Margherita Ferri, Italia, 2024, 123’ | World Premiere

Cast: Andrea Arru, Claudia Pandolfi, Corrado Fortuna, Milvia Marigliano, Samuele Carrino, Sara Ciocca THE RETURN di Uberto Pasolini, Francia, Grecia, Italia, Regno Unito, 2024, 119’

Cast: Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Charlie Plummer, Marwan Kenzari, Claudio Santamaria, Ángela Molina SATURDAY NIGHT di Jason Reitman, Stati Uniti, 2024, 109’

Cast: Gabriel LaBelle, Rachel Sennott, Cory Michael Smith, Ella Hunt, Dylan O’Brien, Emily Fairn, Matt Wood, Lamorne Morris, Kim Matula, Finn Wolfhard, Nicholas Braun, Cooper Hoffman, Andrew Barth Feldman, Kaia Gerber, Tommy Dewey, Willem Dafoe, Matthew Rhys, J.K. Simmons STORIA DI UNA NOTTE di Paolo Costella, Italia, 2024, 90’ | World Premiere

Cast: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Giulietta Rebeggiani, Biagio Venditti, Massimiliano Caiazzo SUPEREROI di Stefano Chiantini, Italia, Francia, 2024, 97’ | World Premiere

Cast: Edoardo Pesce, Sara Silvestro, Barbara Chichiarelli, Giorgia Spinelli, Antonio Zavatteri, Alessandro Mauthe, Edoardo Giugliarelli, Gaia Ravina, Henri Augusto Valero Somoza, Elisa Billi, Havana Alfarano IL TRENO DEI BAMBINI di Cristina Comencini, Italia, 2024, 105’ | World Premiere

Cast: Barbara Ronchi, Serena Rossi, Christian Cervone, Francesco Di Leva, Antonia Truppo, Monica Nappo, Dora Romano, Beatrice Schiros, Ivan Zerbinati, Lucio Morano, Jacopo Pagano Guerrieri, Domenico Rea, Sophia Cecere, Stefano Accorsi U.S. PALMESE di Antonio Manetti, Marco Manetti, Italia, 2024, 120’ | World Premiere

Cast: Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Teixeira, Max Mazzotta, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato, Massimiliano Bruno, Guglielmo Favilla, Aurora Calabresi, Giuseppe Futia, Mario Russo, Luca Attadia, Salvatore Costa, Antonio Di Turi, Adriano Fedele, Guillaume De Tonquedec, Claudia Gerini LA VALLÉE DES FOUS di Xavier Beauvois, Francia, 2024, 120’

Cast: Jean-Paul Rouve, Pierre Richard, Madeleine Beauvois, Joseph Olivennes, Xavier Maly, Abbès Zahmani, Sophie Cattani, Hugues Delamarliere, Aboubacar Bidanessy WE LIVE IN TIME di John Crowley, Regno Unito, 2024, 108’

Cast: Florence Pugh, Andrew Garfield THE DEAD DON’T HURT (I MORTI NON FERISCONO) di Viggo Mortensen, Stati Uniti, 2024, 129’

Cast: Vicky Krieps, Viggo Mortensen, Solly Mcleod, Garrett Dillahunt, Colin Morgan, Ray Mckinnon, W. Earl Brown, Atlas Green, Danny Houston MODÌ di Johnny Depp, Ungheria, Italia, Regno Unito, 2024, 112’

Cast: Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland, Stephen Graham, Luisa Ranieri, Al Pacino PROIEZIONI SPECIALI In coproduzione con Alice nella città 100 DI QUESTI ANNI di Michela Andreozzi, Max Bruno, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Francesca Mazzoleni, Rocco Papaleo, Sydney Sibilia, Italia, 2024, 80’

Cast: Rocco Papaleo, Valerio Aprea, Claudia Gerini, Paola Minaccioni, Carlo De Ruggieri, Maria Chiara Giannetta, Claudia Zanella, Roberta Capizzi, Paolo Calabresi, Francesco Leo e Federico Maria Galante AGO di Giangiacomo De Stefano, Italia, 2024, 80’ | Doc | World Premiere ANTIDOTE di James Jones, Regno Unito, 2024, 89’ | Doc | LA CASA DI TUTTI di Antonio Manetti, Marco Manetti, Italia, 2024, 12’ | World Premiere

Cast: Ido Ryu, Min Joo Kim, Itae Park CATTIVI MAESTRI di Roberto Orazi, Italia, 2024, 60’ | Doc | World Premiere COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI di Riccardo Cremona, Matteo Keffer, Italia, 2024, 90’ | Doc | World Premiere LE COSE IN FRANTUMI LUCCICANO di Marta Basso, Sara Cecconi, Carlotta Cosmai, Alice Malingri, Lilian Sassanelli, Italia, 2024, 85’ | Doc | World Premiere DAMYOREUL IBEUN SARAM (BLANKET WEARER) di Park Jeong-mi, Corea del Sud, 2024, 117’ | Doc DIKE – VITA DA MAGISTRATO di Caterina Crescini, Italia, 2024, 64’ | Doc EROICI! 100 ANNI DI PASSIONE E RACCONTI DI SPORT di Giuseppe Marco Albano, Italia, 2024, 70’ | Doc ESTADO DE SILENCIO di Santiago Maza, Messico, 2024, 79’ | Doc FERRARI: FURY AND THE MONSTER di Steve Hoover, Stati Uniti, 2024, 80’ | Doc L’ISOLA DELLA CURA di Alex Grazioli, Italia, 2024, 32’ | Doc LILIANA di Ruggero Gabbai, Italia, 2024, 84’ | Doc LIRICA UCRAINA di Francesca Mannocchi, Italia, 2024, 90’ | Doc | World Premiere LUMIÈRE, LE CINÉMA! di Thierry Frémaux, Francia, 2024, 110’ MIKE di Giuseppe Bonito, Italia, 2024, 2 ep., 100’| Serie | World Premiere

Cast: Claudio Gioè, Paolo Pierobon, Valentina Romani, Elia Nuzzolo, Massimo De Lorenzo, Tomas Arana, Clotilde Sabatino, Sandra Ceccarelli, Augusto Fornari, Federica Torchetti, Gualtiero Burzi, Michele Ragno, Gianluca Zaccaria, Luca Di Sessa, Alberto Vecchiato NEL TEMPO DI CESARE di Angelo Loy, Italia, 2024, 90’ | Doc | World Premiere I NIPOTI DEI FIORI di Aureliano Amadei, Italia, 2024, 93’ | Doc | World Premiere THE OPERA! – ARIE PER UN’ECLISSI di Davide Livermore, Paolo Gep Cucco, Italia, 2023, 106’ | World Premiere

Cast: Valentino Buzza, Mariam Battistelli, Vincent Cassel, Fanny Ardant, Caterina Murino, Erwin Schrott, Rossy De Palma, Angela Finocchiaro, Linda Gennari, Charlotte Gentile, Sergio Bernal PIENA DI GRAZIA di Andree Lucini, Italia, 2024, 60’ | Doc | World Premiere SABBATH QUEEN di Sandi DuBowski, Stati Uniti, 2024, 105’ | Doc | SAN DAMIANO di Gregorio Sassoli, Alejandro Cifuentes, Italia, 2024, 86′ | Doc | World Premiere STOP MAKING SENSE – 40th ANNIVERSARY di Jonathan Demme, Stati Uniti, 1984-2024, 88’ | Doc SUGARCANE di Julian Brave NoiseCat, Emily Kassie, Canada, Stati Uniti, 2024, 107’ | Doc TOMMASO, IL CALCIO A COLORI DI MAESTRELLI di Francesco Cordio, Alberto Manni, Italia, 2024, 98’ | Doc | World Premiere ULTIMO BIGLIETTO PER L’ARCA DI NOÈ di Viviana Di Russo, Riccardo Di Russo, Italia, 2024, 65’ | Doc LA VALANGA AZZURRA di Giovanni Veronesi, Italia, 2024, 94’ BEST OF 2024 ANORA di Sean Baker, Stati Uniti, 2024, 138’

Cast: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan ARCHITECTON di Viktor Kossakovskij, Germania, 2024, 98’ | Doc EMILIA PÉREZ di Jacques Audiard, Francia, 2024, 132’

Cast: Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz, Edgar Ramírez, Mark Ivanir EN FANFARE di Emmanuel Courcol, Francia, 2024, 103’

Cast: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco ERNEST COLE: LOST AND FOUND di Raoul Peck, Francia, Stati Uniti, 2024, 106’ | Doc LES FEMMES AU BALCON di Noémie Merlant, Francia, 2024, 103’

Cast: Souheila Yacoub, Sanda Codreanu, Noémie Merlant, Lucas Bravo, Nadège Beausson-Diagne, Christophe Montenez Film di preapertura della Festa del Cinema e di Alice nella città MEGALOPOLIS di Francis Ford Coppola, Stati Uniti, 2023, 138’

Cast: Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne NASTY di Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D Popescu, Romania, 2024, 104’ | Doc ON BECOMING A GUINEA FOWL di Rungano Nyoni, Zambia, Regno Unito, Irlanda, 2024, 99’

Cast: Susan Chardy, Elizabeth Chisela, Henry B.J. Phiri THE SEED OF THE SACRED FIG (IL SEME DEL FICO SACRO) di Mohammad Rasoulof, Iran, Germania, Francia, 2024, 168’

Cast: Misagh Zare, Soheila Golestani, Mahsa Rostami, Setareh Maleki, Niousha Akhshi, Reza Akhlaghi, Shiva Ordooei, Amineh Arani SMALL THINGS LIKE THESE di Tim Mielants Irlanda, Belgio, 2024, 96’

Cast: Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley, Emily Watson, Clare Dunne, Helen Behan THE SUBSTANCE di Coralie Fargeat, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, 2024, 140’

Cast: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid STORIA DEL CINEMA DOCUMENTARI BOGART: LIFE COMES IN FLASHES di Kathryn Ferguson, Stati Uniti, 2024 | Doc C’ERA UNA VOLTA NAPOLI di Ciro Ippolito, Marco Giusti, Italia, 2024, 86’ | Doc DANS LA TETE DE GODARD ET DE BEAUREGARD di Hind R. Boukli, Francia, 2024, 69’ | Doc DELON MELVILLE, LA SOLITUDE DE DEUX SAMOURAÏS di Laurent Galinon, Francia, 2023, 51’ | Doc L’HOMOSEXUALITE AU CINEMA, LES CHEMINS DE LA VICTOIRE di Sonia Medina, Francia, 2023, 51’ | Doc JOHN CASSAVETES PAR THIERRY JOUSSE di Camille Clavel, Francia, 2024, 60’ | Doc MARIO VERDONE: IL CRITICO VIAGGIATORE di Luca Verdone, Italia, 2024, 75’ | Doc LE SCENARIO DE MA VIE, FRANÇOIS TRUFFAUT di David Teboul, Francia, 2024, 98’ | Doc TITANUS 1904 di Giuseppe Rossi, Italia, 2024, 75’ | Doc VALERIO ZURLINI, PEINTRE DES SENTIMENTS di Sandra Marti, Francia, 2023, 52’ | Doc approfondimento Megalopolis è il film di pre-apertura della Festa del Cinema di Roma

SERIE L’AMICA GENIALE. STORIA DELLA BAMBINA PERDUTA di Laura Bispuri, Italia, 2024, 2 ep., 116’

Cast: Alba Rohrwacher, Irene Maiorino, Fabrizio Gifuni, Stefano Dionisi, Anna Rita Vitolo, Pier Giorgio Bellocchio, Daria Deflorian, Gaia Girace, Lino Musella, Eduardo Scarpetta, Edoardo Pesce, Sonia Bergamasco AVETRANA – QUI NON È HOLLYWOOD di Pippo Mezzapesa, Italia, 2024, 4 ep., 257’ | Serie | World Premiere

Cast: Vanessa Scalera, Paolo De Vita, Giulia Perulli, Imma Villa, Federica Pala; Anna Ferzetti, Giancarlo Commare, Antonio Gerardi BELLAS ARTES di Mariano Cohn, Martín Bustos, Spagna, Argentina, 2024, 6 ep., 180’ | Serie

Cast: Oscar Martínez, Ángela Molina, Ana Wagener, Dani Rovira, Jorge López THE COUNT OF MONTE CRISTO (IL CONTE DI MONTECRISTO) di Bille August, Italia, Francia, 2024, 2 ep., 100’ | Serie | World Premiere

Cast: Sam Claflin, Jeremy Irons, Mikkel Boe Følsgaard, Ana Girardot, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession, Harry Taurasi, Poppy Corby Tuech, Nicolas Maupas, Amaryllis August, Jason Barnett LA MÁQUINA (MÁQUINA: IL PUGILE) di Gabriel Ripstein, Messico, 2024, 2 ep., 97’ | Serie

Cast: Gael García Bernal, Diego Luna, Eiza González, Lucía Méndez, Jorge Perugorría, Andrés Delgado, Karina Gidi, Dariam Coco MISS FALLACI di Luca Ribuoli, Giacomo Martelli, Alessandra Gonnella, Italia, 2024, 2 ep., 104’ | Serie | World Premiere

Cast: Miriam Leone, Maurizio Lastrico, Francesca Agostini, Jóhannes Jóhannesson, Ken Duken, Rosanna Gentili, Giordano De Plano, Francesco Colella, Leonardo Lidi VITA DA CARLO TERZA STAGIONE di Carlo Verdone, Valerio Vestoso, Italia, 2024, 4 ep., 120’ | Serie | World Premiere

Cast: Carlo Verdone, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Maria Paiato, Stefano Ambrogi, Ema Stokholma, Maccio Capatonda, Gianna Nannini, Zucchero Fornaciari, Nino D’angelo, Serena Dandini, Roberto D’agostino, Francesco Motta, Lucio Corsi approfondimento Berlinguer - La grande ambizione apre la 19/a Festa del Cinema di Roma

OMAGGI ED EVENTI SPECIALI Marcello Mastroianni 100 CIAO MARCELLO!

Antologia di apparizioni televisive a cura di Paolo Luciani, Italia, 2024, 20’ Marcello Mastroianni 100 CIAO MARCELLO, MASTROIANNI L’ANTIDIVO di Fabrizio Corallo, Italia, 2024, 90’ | Doc Marcello Mastroianni 100 FANTASMI A ROMA di Antonio Pietrangeli, Italia, 1961, 101’

Cast: Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Tino Buazzelli, Vittorio Gassman, Eduardo De Filippo, Belinda Lee, Claudio Gora, Ida Galli, Franca Marzi, Lilla Brignone, Enzo Cerusico Marcello Mastroianni 100 LE MANI SPORCHE di Elio Petri, Italia,1978, 3 ep., 234’ | Serie |

Cast: Marcello Mastroianni, Giovanni Visentin, Anna Maria Gherardi, Giuliana De Sio, Pietro Biondi, Omero Antonutti Marcello Mastroianni 100 MASTROIANNI, UN CASANOVA DEI NOSTRI TEMPI di Antonello Branca, Italia, 1965, 1 ep., 51’ | Serie | Doc Marcello Mastroianni 100 STANNO TUTTI BENE di Giuseppe Tornatore, Italia, Francia, 1990, 118’

Cast: Marcello Mastroianni, Michèle Morgan, Valeria Cavalli, Marino Cenna, Roberto Nobile, Salvatore Cascio, Leo Gullotta Gian Maria Volonté, trent’anni dalla morte LA MORT DE MARIO RICCI (LA MORTE DI MARIO RICCI) di Claude Goretta, Svizzera, Francia, Repubblica Federale Tedesca, 1983, 101’

Cast: Gian Maria Volonté, Magali Noël, Mimsy Farmer, Heinz Bennent, Jean-Michel Dupuis In collaborazione con la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté Anica 80 C’È ANCORA DOMANI di Paola Cortellesi, Italia, 2023, 118’

Cast: Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni Anica 80 RICOMINCIO DA TRE di Massimo Troisi, Italia,1981, 109’

Cast: Massimo Troisi, Lello Arena, Fiorenza Marchegiani, Deddi Savagnone, Lino Troisi, Renato Scarpa, Marco Messeri, Giuseppe Porelli, Michele Mirabella ARCHEOLOGIA DEI TG L’ARMÉE DES OMBRES (L’ARMATA DEGLI EROI) di Jean-Pierre Melville, Francia, Italia, 1969, 151’

Cast: Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurisse, Jean-Pierre Cassel, Paul Crauchet, Claude Mann, Serge Reggiani, Christian Barbier D’EST di Chantal Akerman, Belgio, Francia, 1993, 110’ | Doc MIMÌ METALLURGICO FERITO NELL’ONORE di Lina Wertmüller, Italia, 1972, 121’

Cast: Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Agostina Belli, Elena Fiore, Turi Ferro, Luigi Diberti, Gianfranco Barra, Tuccio Musumeci, Livia Giampalmo IL PIANTO DELLE ZITELLE di Giacomo Pozzi Bellini, Italia, 1939, 22’ SENZA SAPERE NIENTE DI LEI di Luigi Comencini, Italia, 1969, 96’

Cast: Paola Pitagora, Philippe Leroy, Graziella Galvani, Silvano Tranquilli, Sara Franchetti VIVEMENT DIMANCHE! (FINALMENTE DOMENICA!) di François Truffaut, Francia, 1983, 111’

Cast: Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant, Caroline Sihol, Philippe Lauden Bach, Jean-Pierre Kalfon, Jean-Louis Richard Gli anniversari … ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO di Marcello Fondato, Italia, Spagna, 1974, 102’

Cast: Bud Spencer, Terence Hill, John Sharp, Donald Pleasence, Patty Shepard, Manuel de Blas, Deogratias Huerta, Luis Barbero Gli anniversari LAMERICA di Gianni Amelio, Italia, Francia, Svizzera, 1994, 135’

Cast: Enrico Lo Verso, Michele Placido, Piro Milkani, Elida Janushi, Sefer, Idajet Sejdi, Marieta Ljarja, Elida Ndreu Gli anniversari PULP FICTION di Quentin Tarantino, Stati Uniti, 1994, 154’

Cast: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Maria de Medeiros, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Christopher Walken, Ving Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette Gli anniversari SABRINA di Billy Wilder, Stati Uniti, 1954, 113’

Cast: Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, William Holden, Walter Hampden, John Williams, Martha Hyer, Marcel Dalio Gli anniversari SEI DONNE PER L’ASSASSINO di Mario Bava, Italia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, 1964, 88’

Cast: Eva Bartok, Cameron Mitchell, Thomas Reiner, Ariana Gorini, Mary Arden, Lea Krueger Gli anniversari SUGARLAND EXPRESS di Steven Spielberg, Stati Uniti, 1974, 109’

Cast: Goldie Hawn, Michael Sacks, William Atherton, Ben Johnson, Gregory Walcott, Steve Kanaly, Louise Latham, Harrison Zanuck, Dean Smith Sony Columbia 100 GILDA di Charles Vidor, Stati Uniti, 1946, 110’

Cast: Rita Hayworth, Glenn Ford, George Macready, Joseph Calleia, Steven Geray, Joe Sawyer Omaggio ad Alain Delon BORSALINO di Jacques Deray, Francia, Italia, 1970, 120’

Cast: Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Michel Bouquet, Catherine Rouvel, Corinne Marchand, Laura Adani, Arnoldo Foà