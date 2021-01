Falling, il trailer del primo film da regista di Viggo Mortensen

Un dramma famigliare destinato a far parlare di sé, così come già fatto prima della sua uscita al cinema. Sul web si è infatti discusso molto della scelta da parte di Mortensen di interpretare un personaggio omosessuale. Da tempo ormai in tanti ribadiscono l’importanza di affidare determinati ruoli alla comunità LGBTQ+ .

Polemiche alle quali l’attore e regista ha risposto in maniera dura: “Credo sia giusto questi problemi vengano sollevati. Non credevo però questo fosse un problema. La gente mi chiede se Terry Chen sia omosessuale. La risposta è che non lo so e non avrei mai il coraggio di chiedere a qualcuno se lo fosse, durante i casting. E poi, cosa ne sapete della mia vita? State dando per scontato che sia completamente eterosessuale. Forse lo sono, forse non lo sono. Francamente non sono affari vostri”.

Una polemica portata avanti per svariati ruoli, conducendo alcuni attori a rinunciare a delle parti già accettate. È il caso di Halle Berry, che ha rinunciato a un ruolo transgender. Di recente si è espresso Jim Parsons in merito: “Credo la lotta non riguardi solo le persone gay che interpretano le parti gay. Credo sia necessario garantire che tutti i ruoli siano aperti a qualsiasi attore. È importante che i personaggi omosessuali siano rappresentati a tutto tondo. Ci sono molti attori eterosessuali che hanno interpretato personaggi gay. Penso che Brokeback Mountain sia uno dei film gay e delle storie d’amore più toccanti che abbia mai visto. Quei due attori etero sono stati la scelta migliore per quei ruoli”.