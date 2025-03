Gerri, trailer della serie crime con Giulio Beranek e Valentina Romani

A partire dal 5 maggio, il pubblico italiano potrà conoscere un nuovo volto del crimine televisivo grazie alla serie che segna il debutto di un ispettore di polizia dal passato enigmatico e dal carattere complesso, dotato di determinazione e di istinto investigativo. Prodotta da Cattleya, in collaborazione con Rai Fiction e con il sostegno della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission, la fiction si compone di quattro episodi. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo



A partire dal 5 maggio, uscirà la nuova serie tv Rai di genere crime intitolata Gerri, uno show con cui il pubblico italiano potrà conoscere un nuovo volto del crimine grazie a un ispettore di polizia dal passato enigmatico e dal carattere complesso, dotato di determinazione e di istinto investigativo. Prodotta da Cattleya, in collaborazione con Rai Fiction e con il sostegno della Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission, la fiction si compone di quattro episodi.

Nelle scorse ore, è uscito il trailer ufficiale di Gerri (che trovate nel video in fondo a questo articolo), una clip che offre un assaggio di ciò che si vedrà nella fiction crime in onda in prima serata su Rai 1. Alla regia c’è Giuseppe Bonito, mentre la sceneggiatura è affidata a Donatella Diamanti e Sofia Assirelli, che hanno tratto ispirazione dai romanzi di Giorgia Lepore.

Potete guardare il trailer della serie Gerri nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Un protagonista fuori dagli schemi Al centro della storia c’è Gregorio Esposito, per tutti semplicemente "Gerri", un ispettore di polizia interpretato da Giulio Beranek. Trentenne dall’aspetto malinconico e dal fascino indiscutibile, è un uomo in perenne equilibrio tra passato e presente. Figlio della comunità rom, ha costruito la sua carriera con dedizione, ma non ha mai smesso di sentirsi un estraneo nel mondo in cui si muove. Il suo metodo investigativo è tanto accurato quanto impulsivo, capace di risolvere casi complessi con intuizioni geniali o di mettersi nei guai per decisioni avventate. Le sue vicende professionali si intrecciano con una vita personale segnata da inquietudini e segreti, che emergono poco a poco nel corso della serie. Approfondimento Deadloch, presto la 2° stagione della serie crime-comedy di Amazon

Un rapporto complicato con la viceispettrice Lea Coen Gerri ha sempre esercitato un certo magnetismo sulle donne, ma c’è qualcuno che sembra immune al suo fascino. La viceispettrice Lea Coen, interpretata da Valentina Romani, è l’unica a tenere le distanze. Dietro la sua freddezza si nasconde un intuito infallibile, che la porta a percepire il lato più fragile e tormentato del collega. Tra i due si sviluppa una relazione complessa, fatta di schermaglie professionali e di un'attrazione mai esplicita, ma sempre presente. Lea intuisce che Gerri porta sulle spalle un fardello pesante, un passato che lo ha segnato e che continua a influenzare ogni sua scelta. Approfondimento I Casi Della Giovane Miss Fisher, il cast della serie tv australiana

Il cast della serie crime Accanto ai due protagonisti, la serie vanta un cast ricco di nomi importanti del panorama italiano. Tra questi spiccano Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller. La produzione ha voluto puntare su un team di attori capaci di dare spessore a ogni personaggio, contribuendo a rendere la narrazione ancora più coinvolgente e sfaccettata. Approfondimento La legge di Lidia Poët 2, il teaser trailer svela la data di uscita

Un'ambientazione autentica tra le atmosfere pugliesi Uno degli elementi distintivi della serie è la sua ambientazione. Girata interamente in Puglia, Gerri sfrutta i paesaggi suggestivi e l’architettura unica della regione per creare un’atmosfera ricca di contrasti. Luoghi di straordinaria bellezza fanno da sfondo a indagini avvincenti, in un equilibrio tra luci e ombre che riflette perfettamente il carattere stesso del protagonista. L’ambientazione diventa così un elemento narrativo fondamentale, contribuendo a definire il tono della serie e a rafforzarne l’identità. Approfondimento True Detective: Night Country, su Sky la serie crime con Jodie Foster