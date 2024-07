Deadloch, presto la 2° stagione della serie crime-comedy di Amazon

Prime Video ha assegnato al duo di detective di Deadloch, Dulcie Collins e Eddie Redcliffe, un altro caso. Lo riporta in esclusiva il magazine statunitense Deadline, che fa sapere che la serie televisiva crime-comedy australiana di Amazon avrà presto una seconda stagione, per la gioia dei fan che tanto hanno amato il primo capitolo.



“Possiamo rivelare che il servizio di streaming ha dato il via libera alla seconda stagione di Deadloch, la commedia crime australiana che è stata un successo per Amazon l'anno scorso, con le protagoniste Kate Box e Madeleine Sami che ritornano”, scrivono Jesse Whittock e Stewart Clarke in un recente articolo apparso su Deadline.



La produzione di una seconda stagione di sei episodi inizierà entro la fine di quest'anno e lo show sarà distribuito a livello globale. Prime Video realizzerà la serie con Guesswork Television e OK Great Productions, con il supporto di Screen Queensland e Screen Territory. Kate McCartney e Kate McLennan ritornano come co-creatrici, come viene riportato in esclusiva dalla sopra citata rivista statunitense specializzata in spettacolo.