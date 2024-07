18 serie tv da vedere a luglio, da The Boys 4 a Cobra Kai 6

10/16 Centropolis Television

Those About to Die - Prime Video (visibile anche su Sky e tramite app su NOW Smart Stick). Anthony Hopkins è il protagonista del dramma ambientato nell’Antica Roma, in uscita il 19 luglio. Creata da Robert Rodat e basata sull'omonimo saggio di Daniel P. Mannix, la serie in dieci episodi racconta il mondo corrotto delle competizioni di gladiatori

Those About to Die, il trailer dell’epica serie sull’antica Roma con Anthony Hopkins