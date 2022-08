Decameron, Netflix annuncia una serie ispirata all'opera di Boccaccio

È stata da poco annunciato che Netflix ha deciso di proporre al suo pubblico una serie televisiva ispirata e tratta dal Decameron , il grande classico di Giovanni Boccaccio. Il colosso dello streaming, infatti, ha ordinato una serie di otto episodi creata da Kathleen Jordan con la produzione esecutiva di Jenji Kohan, che per Netflix ha creato Orange is the new black, uno dei più grandi successi televisivi degli ultimi anni. Con loro anche Blake McCormick e Tara Herrmann per Tilted Productions. La regia è affidata a Mike Uppendahl. Le novelle contenute nel volume del XIV secolo di Giovanni Boccaccio saranno il filo guida degli episodi. Non è il primo progetto cinematografico e televisivo che prende spunto dal celebre volume dello scrittore italiano, dal quale sono stati tratti film straordinari, come Il Decameron di Pier Paolo Pasolini, uscito nel 1971, oppure Bosco d’amore, diretto da Alberto Bevilacqua nel 1981.

Il progetto Netflix sul Decameron di Boccaccio

Stando alle prime indiscrezioni sul progetto, seguendo esattamente il percorso tracciato da Giovanni Boccaccio, la serie tv di Kathleen Jordan, che sarà anche showrunner del progetto, si svolgerà nella Firenze del 1348, quella della tremenda epidemia di Peste nera che causò oltre 200 milioni di morti. L’impianto narrativo scelto per la realizzazione della serie tv riprende esattamente quello dello scrittore italiano del XIV secolo e si basa sul racconto delle peripezie di un gruppo di nobili che, per tentare di sfuggire dall’epidemia che stava falcidiando le città italiane e quelle europee, vengono invitati a rifugiarsi in una splendida dimora immersa nella campagna toscana. Qui, i nobili portano anche i loro servi e iniziano un viaggio di convivenza non sempre facile, che in una prima fase è lussuriosa, tra sesso e mangiate e bevute in quantità ma poi, col passare del tempo, si trasforma in qualcosa di diverso. Quando le regole sociali si affievoliscono fino a scomparire del tutto, quella che appariva come un’esperienza goliardica si trasforma in una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Proprio come accade nel romanzo del Decameron, il racconto per Netflix avrà una piega ironica e leggera, pur andando a fondo in dinamiche importanti come il sistema di classe e i meccanismi di lotta e potere che si vengono a creare in periodo pandemico. Un tema attualissimo, nonostante il volume originariamente scritto da Giovanni Boccaccio abbia alle spalle secoli di storia.