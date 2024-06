Lady in the Lake, il trailer della nuova serie con Natalie Portman

La miniserie basata sull'omonimo romanzo di Laura Lippman, edito in Italia da Bollati Boringhieri, vede l'attrice premio Oscar nei panni di una donna impegnata a risolvere casi di omicidio mentre prova ad affermare il proprio ruolo di donna nella società americana degli anni Sessanta. Nel cast spicca la candidata all'Emmy Moses Ingram

Natalie Portman, regista, produttrice ma soprattutto attrice acclamata, si prepara al suo primo grande ruolo televisivo in Lady in the Lake, la serie targata Apple TV+, uno dei titoli più in vista sulla piattaforma di streaming dell'estate 2024.

Il trailer ufficiale, ora diffuso online, rivela le atmosfere da incubo della vicenda che si svolge negli anni sessanta a Baltimora, città sconvolta da casi di omicidio irrisolti. Portman è Maddie Schwartz, una donna ebrea che trova il coraggio di dare una svolta alla sua vita gettandosi a capofitto nelle indagini.

Lady in the Lake: la trama Un giallo dalle forti venature thriller ma anche un noir con risvolti horror che fa luce su un momento storico in cui le donne hanno dovuto lottare contro una cultura che le voleva solo mogli e madri.

Lady in the Lake, il romanzo di Laura Lippman che ha ottenuto anche il plauso di Stephen King e che in Italia è arrivato tradotto da Benedetta Gallo per Bollati Boringhieri col titolo La donna del lago, è sia una avvincente storia investigativa che una critica sociale a un'epoca che ha posto le basi per la modernità.

Maddie Schwartz (Natalie Portman) è una donna ambiziosa che ha messo da parte i suoi sogni di scrittrice per la famiglia, il marito e i figli.

Alcuni casi misteriosi di omicidio le danno l'occasione di lasciare la sua vita da casalinga per reinventarsi giornalista investigativa. Dopo aver collaborato ad alcune indagini, Maddie incrocia la sua strada con quella di Cleo Johnson, l'attrice Moses Ingram, una donna afroamericana, attivista per i diritti della sua comunità, trovata morta in un lago cittadino. Nel trailer ascoltiamo la voce di Cleo che ammonisce la protagonista, colpevole di aver messo i suoi desideri di realizzazione personale e professionale davanti a tutto. I suoi sogni la spingeranno sempre più in basso fino a farla annegare, proprio come è accaduto a lei. Le indagini della donna, infatti, metteranno a rischio la sua vita e quella delle persone che le stanno intorno. leggi anche May December, cosa sapere del nuovo film con Natalie Portman

Il cast e le date di uscita in streaming Il trailer di Lady in the Lake anticipa molte scene di un prodotto che appare curatissimo sotto ogni profilo, dalla fotografia, all'estetica che riflette le atmosfere degli anni Sessanta, un decennio nel quale la società si preparava a fare ingresso in un mondo che non sarebbe mai stato più lo stesso.

Molti i temi affrontati all'interno di una storia che non lascia scampo, dall'emancipazione femminile ai contrasti tra bianchi e afroamericani nella società statunitense del tempo.

Portman è affiancata da un cast dove Ingram (che in tv ha già lavorato ne La regina degli scacchi e Obi-Wan Kenobi) è la punta di diamante. Con loro ci sono anche David Corenswet (il prossimo Superman), Mikey Madison, Y'lan Noel e Sean Ringgold.

La serie thriller sarà composta da sette episodi, diretti da Alma Har'el che è anche l'ideatrice del progetto. Portman è anche produttrice esecutiva in un team dove figurava anche Jean-Marc Vallée, scomparso recentemente. Il 19 luglio su Apple TV+ andranno in onda i primi due episodi; ogni settimana sarà rilasciato in streaming un nuovo episodio fino alla fine di agosto. Il titolo è visibile anche su Sky Q e Now tramite la app Smart Stick.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie