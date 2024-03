May December, cosa sapere del nuovo film con Natalie Portman

Il regista di “Carol” e di “Lontano dal paradiso” sceglie per la quinta volta Julianne Moore come una delle principali interpreti di una storia con tre protagonisti ispirata a una vicenda vera. La pellicola, presentata in anteprima al Festival di Cannes 2023 e che ha ricevuto una nomination all'Oscar per la Migliore sceneggiatura originale, mette al centro della trama i sentimenti e la natura manipolatoria di certe relazioni d'amore

Arriva nelle sale italiane a molti mesi di distanza dalla prima proiezione al Festival di Cannes 2023 May December, pellicola che ha ottenuto il consenso da parte della critica che ha apprezzato moltissimo la resa sullo schermo di una storia avvincente dalle tinte melò e le straordinarie interpretazioni dei tre attori principali, Natalie Portman, Julianne Moore e Charles Melton, quest'ultimo nominato ai Golden Globes per la prima volta.

Tra le candidature ottenute dal lungometraggio spicca certamente quella per la Migliore sceneggiatura originale ai recenti Oscar che celebra il lavoro di Samy Burch all'esordio con la scrittura per il cinema. Ecco cosa c'è da sapere sul film che, dopo l'uscita nei cinema del 21 marzo, approderà in streaming su Netflix dal 24 aprile.

May December: la trama

Maggio e dicembre sono due mesi molto distanti tra loro, fisicamente e nello spirito. Il titolo del nuovo film di Todd Haynes, apprezzato cineasta hollywoodiano che ha firmato titoli intensi come Lontano dal paradiso ma anche lo sfolgorante Velvet Goldmine, May December, già introduce lo spettatore in una storia fatta di opposti che danzano in un'armonia solo apparente.

Al centro della vicenda tre personaggi: Joe e Gracie, marito e moglie, interpretati da Charles Melton e Julianne Moore, ed Elizabeth, terzo incomodo che arriva a rompere le dinamiche di coppia e di famiglia dei primi due, interpretata da Natalie Portman.

Elizabeth, che è un'attrice, si avvicina ai primi due perché deve riportare sullo schermo la storia vera della loro vita, dando il volto nello specifico a Gracie che, sulle prime, è il suo maggior oggetto di interesse. Perché la coppia è così interessante al punto di essere al centro di un film? I due molti anni prima sono stati coinvolti in un caso di cronaca legato allo scandalo del loro amore. Quando Gracie si è innamorata di Joe lei aveva trentasei anni e lui solo tredici.

Il film ispirato a una storia vera

Todd Haynes è stato coinvolto da Natalie Portman per la realizzazione di questo film la cui sceneggiatura era stata scritta da Samy Burch sulla base di un caso di cronaca che aveva fatto molto scalpore negli Stati Uniti.

Il personaggio di Gracie è ispirato a quello di Mary Kay Letourneau un'insegnante americana che si innamorò e sedusse un ragazzino allora dodicenne e che, per la vicenda, finì per scontare venti anni di carcere per aver abusato del minore. La donna, che diede alla luce un figlio mentre scontava la pena, una volta libera, sposò il ragazzo da cui ebbe altri due figli. Il matrimonio durò quattordici anni.

Il regista è stato immediatamente sedotto, così come le due attrici, dalla possibilità di dirigere una storia a tinte forti, un thriller dalla fortissima componente psicologica che, in parte, è anche un melodramma di stampo tradizionale.

Per questa storia in cui il dubbio regna sovrano tra le emozioni dei protagonisti, Haynes ha fatto riferimento ai classici, da Luci d’inverno di Ingmar Bergman a Messaggero d'amore di Joseph Losey ma gli esiti drammatici e la differenza d'età tra i due amanti richiama alla memoria molti altri film, da Il laureato al capolavoro Viale del tramonto, pellicola nella quale vengono messi in luce i meccanismi di un amore malsano.

Una storia d'amore ambigua e coinvolgente Sono tantissimi gli spunti di discussione legati alla visione di May December che offre, tra gli altri, la possibilità di approfondire, complice la bravura del premio Oscar Natalie Portman, le dinamiche della recitazione e dell'appropriazione di un personaggio da parte di un attore, operazioni che, in questa specifica storia, finiscono per innescare un cortocircuito tra realtà e finzione dalle conseguenze devastanti.

L'ambiguità e l'amoralità, come aspetti essenziali di certe storie d'amore caratterizzate da dinamiche non sempre chiarissime, finiscono col portare i personaggi della storia a una riflessione sulla natura manipolatoria dei loro sentimenti reciproci.

Il risultato, nel complesso, è coinvolgente e apre la strada a tante domande per chi osserva e si immerge nella storia. Se per Moore e Portman il film è l'ennesimo tassello di carriere già luminose, diverso è per Charles Melton, attore trentatreenne che fino ad ora ha avuto modo di misurarsi con parti in alcuni piccoli film e serie televisive (tra cui Riverdale), che quest'anno si è conquistato l'attenzione di media e pubblico.

L'attore ha vinto un premio ai Gotham Independent Film Awards, agli Independent Spirit Awards ed è stato il Miglior interprete non protagonista dell'anno ai National Society of Film Critics Awards.

