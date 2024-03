7/25 DC Studios

The Flash - Sky Cinema Uno. Lunedì 18 marzo arriva il primo “stand-alone” cinematografico dedicato a The Flash, interpretato da Ezra Miller. Si avvicina il giorno del processo per il padre di Barry Allen, accusato di aver ucciso la moglie. Barry, che in realtà è The Flash, ha cercato in ogni modo di dimostrare la sua innocenza, ma senza risultati. Per disperazione arriva a correre più veloce di quanto abbia mai fatto, fino a raggiungere una sorta di ruota del tempo. Presto però scopre che viaggiare nel passato non cambia solo il presente e il futuro

