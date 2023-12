Il duro del Road House, le prime immagini del remake

Jake Gyllenhaal è tornato a mostrare i muscoli.

Amazon ha svelato un filmato elettrizzante, che anticipa alcuni dei progetti cinematografici e televisivi del 2024. A cominciare proprio da Il duro del Road House.

Un primo sguardo a Il duro del Road House

Nella preview di Amazon vediamo un muscolosissimo Jake Gyllenhaal al centro di un ring, in quello che sembra essere un combattimento clandestino. Successivamente, lo si vede affrontare un folto gruppo di avversari in un parcheggio scarsamente illuminato. Colpisce in faccia un nemico, per poi chiedergli sarcasticamente: "Ti ho appena schiaffeggiato: stai bene?". Con la sua abilità nelle arti marziali miste, passa infine al resto del gruppo.

Il film è un remake dell'omonimo film d'azione del 1989 con Patrick Swayze (FOTO). Nella pericola originale, Swayze è un buttafuori chiamato a proteggere un bar del Missouri da un malvagio uomo d'affari locale. I dettagli sul remake sono pochi, ma sappiamo che il personaggio di Gyllenhaal è un ex combattente dell'UFC e che, questa volta, il film è ambientato in Florida. Il regista è Doug Liman (The Bourne Identity, Edge of Tomorrow), mentre Daniela Melchior (The Suicide Squad), Billy Magnussen (Game Night) e la star dell'UFC Conor McGregor sono i co-protagonisti.