The Boys, il trailer della quarta stagione

Il tempo della resa dei conti sta per arrivare. Lo scontro tra Il Patriota e Starlight è pronto a scoppiare in tutto il suo potenziale distruttiva. E che ne sarà di Billy Butcher e i suoi The Boys? La serie tv Prime Video, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick, tornerà prossimamente in streaming con la quarta stagione, ancora senza una data ufficiale ma già con un trailer che preannuncia una nuova serie di episodi decisamente spettacolare e adrenalinica. Potete vedere il trailer nel video in testa a questo articolo.

vedi anche The Boys 4, svelati i look di Supes Firecracker and Sister Sage

UN UNIVERSO IN ESPANSIONE NATO DAI FUMETTI

Ispirata ai fumetti creati da Garth Ennis e Darick Robertson (pubblicati in Italia da Panini Comics), The Boys è una serie che ha avuto un successo straordinario in tutto il mondo, tanto da portare all’espansione del suo universo narrativo con una serie di prodotti collegati. Al momento sono già usciti due spin-off, una serie di corti animati (The Boys presenta: Diabolico!) e la recentissima live action Gen V, che porta le tematiche e il contesto di The Boys in ambiente teen. Entrambe, come la serie principale, possono essere viste in streaming su Prime Video e sono disponibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick.