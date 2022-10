The Boys 4, svelati i look di Supes Firecracker and Sister Sage

Anteprima look per due nuovi personaggi di The Boys 4, con i costumi realizzati da Laura Jean Shannon Condividi

Servirà ancora tempo, molto tempo, prima che Amazon rilasci The Boys 4 sulla piattaforma Prime Video. Le riprese, infatti, sono tuttora in corso a Toronto, pertanto non se ne parlerà prima del 2023 per vedere gli episodi della nuova stagione. Partendo dalla premessa che non ci saranno spoiler importanti prima della fine delle riprese e del lancio ufficiale del quarto capitolo della saga di The Boys, Amazon ha comunque voluto fare un regalo agli appassionati della serie, divulgando le prime immagini dei costumi di due nuovi personaggi che faranno il loro ingresso nella saga: Supes Firecracker e Sister Sage. Nessuna ulteriore informazione verrà fornita da qui all'uscita del film ma intanto il pubblico può già iniziare a farsi un'idea sulla personalità e le caratteristiche dei personaggi.

Supes Firecracker e Sister Sage approfondimento The Boys, rinnovata per la quarta stagione Valory Curry è Supes Firecracker mentre Susan Heyward è Sister Sage. Le foto dei costumi sono state diffuse dal sempre aggiornato sito Variety, che ha rivelato in anteprima le foto in cui le due attrici indossano i costumi di scena che vedremo in The Boys 4. Anche per la quarta stagione della serie, la realizzazione degli abiti di scena è stata affidata a Laura Jean Shannon, non nuova a questa produzione, che nella terza serie ha creato il costume di Soldier Boy. Super Firecracker e Sister Sage sono due personaggi diametralmente opposti e lo si evince dai loro look e dalla scelta stilistica fatta per la caratterizzazione. Poco si può capire della loro personalità, se non facendo qualche supposizione in attesa che vengano fornite nuove informazioni da parte della produzione. Tuttavia, lo scrittore e ideatore di The Boys, Eric Kripke, ha spiegato Supes Firecracker e Sister Sage sono alcuni dei Super più folli che la serie abbia creato. Un'indicazione importante, che mette le basi e crea grandi aspettative nel pubblico sulle possibilità dei due personaggi.

La trama di The Boys leggi anche The Boys 3, il tributo della Vought International a Queen Maeve In attesa di sapere qualcosa di più sulla quarta stagione, è stato già rivelato che Valory Curry e Susan Heyward non saranno le uniche new entry del nuovo capitolo. Infatti, è stata già annunciata la partecipazione di Jeffrey Dean Morgan, anche se non è stato detto in quale ruolo, mentre Cameron Crovetti, che nella serie ha interpretato già il ruolo di Ryan Butcher, nella quarta stagione sarà un membro regular del cast. Chi ha già visto i primi tre capitoli, sa che la serie è quasi un racconto di satira sulla società moderna, in cui dei supereroi sui generis, che sono personalità influenti, politici e celebrità, abusano dei loro superpoteri in nome della corruzione. A fermarli arrivano i The Boys, vigilantes del bene che hanno come obiettivo quello di svelare la verità sul conto dei Seven e su Vought.